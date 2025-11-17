Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мінфін США видав ще на місяць ліцензії на операції з укладання контрактів та продажу активів «Лукойлу», зокрема у Болгарії

 

Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США продовжило до 13 грудня дозвіл на операції з продажу та укладання контрактів стосовно закордонних активів Лукойла, про що повідомлено на офіційній інтернет-сторінці Міністерства фінансів США.

"Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США видає загальну ліцензію 124B, пов'язану з Росією, "Дозвіл на нафтові послуги та інші операції, пов'язані з Каспійським трубопровідним консорціумом, Tengizchevroil та проектами Карачаганак"; загальну ліцензію 128A, пов'язану з Росією, "Дозвіл на певні операції, пов'язані з автозаправними станціями "Лукойл", розташованими за межами Росії"; загальну ліцензію 130, пов'язану з Росією, "Дозвіл на операції за участю певних підрозділів "Лукойл" у Болгарії"; та загальну ліцензію 131, пов'язану з Росією, "Дозвіл на певні операції з метою переговорів та укладення умовних контрактів на продаж Lukoil International GmbH та пов'язаних з цим робіт з технічного обслуговування", - сказано в повідомленні OFAC.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0670
  0,0247
 0,06
EUR
 1
 48,7872
  0,1963
 0,40

Курс обміну валют на сьогодні, 10:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6940  0,01 0,02 42,2570  0,00 0,00
EUR 48,5947  0,00 0,00 49,1917  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0800  0,07 0,18 42,1100  0,08 0,18
EUR 48,7600  0,06 0,12 48,7900  0,07 0,14

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес