У Сербії заявили про «погані новини»: США вимагають повного виходу Росії з капіталу NIS

 

Міністерка енергетики Сербії Дубравка Джедович заявила в суботу, що країна отримала "погані новини й тяжкий сигнал" зі Сполучених Штатів Америки у зв'язку із санкціями проти компанії "Нафтна индустрија Србије" (NIS). Про це повідомляє сайт Nedeljenik.

"На вимогу адвокатів NIS, які звернулися до американського уряду і запропонували угоду про зміну управління в компанії, адміністрація США вперше чітко і недвозначно заявила - і письмово зафіксувала - що хоче повної зміни структури власності російських акціонерів, тобто вимагає виходу російського капіталу з компанії NIS, а також що не може бути жодного приховування цього через афілійовані структури Газпрому або російського уряду. Найважче для нас те, що ми не отримали жодного дня на те, щоб NIS міг продовжити роботу", - сказала міністерка.

Джедович наголосила, що "неможливо за сім чи вісім днів змінити структуру власності", але пояснила, що Сербії залишили простір для переговорів щодо цього питання.

"Є дозвіл на переговори про власність, який діє до 13 лютого, але немає дозволу, щоб NIS і нафтопереробний завод продовжували роботу. Як міністерка енергетики вважаю, що перед нами стоять дуже складні рішення. Зокрема: чи маємо ми здійснити фактичне взяття компанії під контроль, а вже після цього визначити й компенсувати можливі збитки. Я знаю, що президент Вучич проти націоналізації, як і багато хто з нас в уряді та поза урядом Сербії - і ми неодноразово це повторювали", - заявила Джедович.

Вона повідомила, що 16 листопада об 11:00 відбудеться позачергове засідання уряду, у якому візьме участь і президент країни.

"Ми консультувалися всю ніч, фактично не спали - і з президентом Вучичем, і з окремими членами уряду... Я бачу, щодо чого вагатиметься президент Вучич, і це дуже важкі й відповідальні політичні рішення", - сказала міністерка.

Вона попередила, що на Сербію найближчим часом можуть чекати одні з найскладніших рішень у її історії.

"Сподіваюся, що наші російські друзі усвідомлять серйозність ситуації й допоможуть нам її подолати, адже ми опинилися в цій складній ситуації ні в чому не винні. Ведеться політична війна, ведеться геополітична боротьба, і ми як мала країна маємо заплатити велику ціну", - сказала міністерка.
Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0670
  0,0247
 0,06
EUR
 1
 48,7872
  0,1963
 0,40

Курс обміну валют на сьогодні, 10:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6940  0,01 0,02 42,2570  0,00 0,00
EUR 48,5947  0,00 0,00 49,1917  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0800  0,07 0,18 42,1100  0,08 0,18
EUR 48,7600  0,06 0,12 48,7900  0,07 0,14

