Паливний термінал Лукойлу в аеропорту Кишинева перейшов під державний контроль

 

Молдовська "дочка" Лукойлу передала уряду Молдови в управління свій паливний термінал в аеропорту Кишинева, повідомив у п'ятницю міністр енергетики країни Дорін Жунгієту.

"Паливний термінал в аеропорту є стратегічним активом для держави, тому важливо, щоб постачання авіаційного гасу відбувалося без перерв. Відповідно, 12 листопада 2025 року з компанією "Лукойл" було укладено договір позички щодо передання в управління активів аеропорту на безоплатній основі, а протягом 13 листопада відбувся процес приймання-передання майна", - написав міністр у Facebook.

Молдовський експерт Сергій Тофілат в інтерв'ю NewsMaker пояснив, що саме сектор авіапального є найбільш уразливим до санкцій проти Лукойлу, бо вся інфраструктура заправки літаків - від складів до логістики - зосереджена у Lukoil-Moldova.

Він вважає рішення про добровільне передання активів державі логічним, бо після санкцій Lukoil-Moldova фактично не зможе працювати: банки не проводитимуть платежі, а партнери ризикуватимуть потрапити під вторинні санкції.

Жунгієту уточнив, що це тимчасовий крок, що дозволяє безперебійно забезпечувати літаки пальним у разі, якщо Лукойл втратить можливість працювати через американські санкції.

Наступним кроком стане викуп державним підприємством "Міжнародний аеропорт Кишинева" (AIC) аеропортової інфраструктури, що належить Лукойлу.

За оцінкою Тофілата, на це знадобиться не один місяць.

"[Треба] попросити відтермінування в американської влади на те, щоб провести аудит, провести оцінку, провести тендер і знайти нового покупця, продати це майно та гроші, отримані якимось чином, перерахувати Лукойлу - знову ж таки, за згодою американської влади. Але це триває певний час: пів року або рік, важко сказати", - сказав він.

Роздрібний ринок пального в Молдові від санкцій проти Лукойлу не постраждає, навіть якщо закриються всі його станції.

"Що стосується АЗС, які належать Лукойлу - їх близько сотні. Водночас ринок пального в Республіці Молдова наразі є диверсифікованим, з низкою операторів, які мають різні логістичні ланцюги постачання як наземним шляхом з Румунії, так і через порт Джурджулешти. Відповідно, ринок забезпечений пальним, а запаси стабільні", - додав міністр.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0670
  0,0247
 0,06
EUR
 1
 48,7872
  0,1963
 0,40

Курс обміну валют на сьогодні, 10:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6940  0,01 0,02 42,2570  0,00 0,00
EUR 48,5947  0,00 0,00 49,1917  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0800  0,07 0,18 42,1100  0,08 0,18
EUR 48,7600  0,06 0,12 48,7900  0,07 0,14

