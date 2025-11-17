Фінансові новини
Reuters: Росіяни відновили постачання нафти через Новоросійськ після українського удару
08:19 17.11.2025
Чорноморський порт РФ Новоросійськ відновив відвантаження нафти 16 листопада після дводенної перерви, що сталась унаслідок удару українських ракет та безпілотників. Про це заявляє агенція Reuters із посиланням на два джерела у галузі та дані компанії LSEG.
Раніше, 14 листопада, порт Новоросійська і сусідній термінал Каспійського трубопровідного консорціуму тимчасово призупинили експорт нафти, еквівалентний 2,2 млн барелів на добу або 2% світового постачання. Світові ціни на нафту підскочили більш ніж на 2% через побоювання щодо постачання після атаки.
Два співрозмовці у галузі повідомили медіа, що завантаження нафти відновилось. Згідно з даними LSEG, наразі йде відвантаження на два танкери. За інформацією Reuters, українська атака пошкодила два нафтові причали у Новоросійську.
Цей порт забезпечує близько 20% російського експорту нафти, і його тривале закриття змусило б дорогою ціною призупиняти видобуток на нафтових свердловинах у Західному Сибіру - це значно зменшило б обсяг постачань на світові ринки від Росії, другого за величиною експортера у світі, пояснює медіа.
Водночас Каспійський трубопровідний консорціум, що експортує нафту з Казахстану через термінал на Чорному морі, відновив відвантаження ще 14 листопада після короткої перерви через атаку, повідомило Reuters.
