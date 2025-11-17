Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Reuters: Росіяни відновили постачання нафти через Новоросійськ після українського удару

 

Чорноморський порт РФ Новоросійськ відновив відвантаження нафти 16 листопада після дводенної перерви, що сталась унаслідок удару українських ракет та безпілотників. Про це заявляє агенція Reuters із посиланням на два джерела у галузі та дані компанії LSEG.

Раніше, 14 листопада, порт Новоросійська і сусідній термінал Каспійського трубопровідного консорціуму тимчасово призупинили експорт нафти, еквівалентний 2,2 млн барелів на добу або 2% світового постачання. Світові ціни на нафту підскочили більш ніж на 2% через побоювання щодо постачання після атаки.

Два співрозмовці у галузі повідомили медіа, що завантаження нафти відновилось. Згідно з даними LSEG, наразі йде відвантаження на два танкери. За інформацією Reuters, українська атака пошкодила два нафтові причали у Новоросійську.

Цей порт забезпечує близько 20% російського експорту нафти, і його тривале закриття змусило б дорогою ціною призупиняти видобуток на нафтових свердловинах у Західному Сибіру - це значно зменшило б обсяг постачань на світові ринки від Росії, другого за величиною експортера у світі, пояснює медіа.

Водночас Каспійський трубопровідний консорціум, що експортує нафту з Казахстану через термінал на Чорному морі, відновив відвантаження ще 14 листопада після короткої перерви через атаку, повідомило Reuters.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0670
  0,0247
 0,06
EUR
 1
 48,7872
  0,1963
 0,40

Курс обміну валют на сьогодні, 10:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6940  0,01 0,02 42,2570  0,00 0,00
EUR 48,5947  0,00 0,00 49,1917  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0800  0,07 0,18 42,1100  0,08 0,18
EUR 48,7600  0,06 0,12 48,7900  0,07 0,14

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес