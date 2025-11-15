Авторизация

Українська атака на Новоросійськ зупинила 2% світових поставок нафти

 

Атака українського дрона зупинила експорт 2,2 млн барелів нафти на день з російського нафтопереробного заводу Novo в місті Новоросійськ Краснодарського Краю, що еквівалентно 2% світових поставок, пише Reuters в п'ятницю.

"Атака, одна з найбільших на російську інфраструктуру експорту нафти за останні місяці, сталася після того, як Україна в серпні посилила удари по російських нафтопереробних заводах, намагаючись погіршити здатність Москви фінансувати свою війну. Світові ціни на нафту зросли більш ніж на 2 відсотки через побоювання щодо поставок після атаки", - йдеться в повідомленні.

При цьому видання зазначає, що атака на Новоросійськ відбулася після масованого авіаудару РФ по Києву, наслідком якої стали людські жертви та руйнування житлових будинків.

Як повідомлялося, вночі спецпризначенці "Альфа" СБУ спільно із ГУР МОУ, Силами спеціальних операцій ЗСУ, Держприкордонслужбою, береговими ракетно-артилерійськими військами ВМС та іншими складовими Сил оборони України провели спецоперацію з ураження нафтового терміналу морського порту "Новоросійськ", який є другим за величиною центром експорту нафти в РФ та логістичним вузлом для експорту нафтопродуктів через Чорне море. В Новоросійську також підтверджено влучання по позиціях зенітно-ракетного комплексу С-300/400 на території в/ч 1537. Після прильотів фіксувалася потужна детонація.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Росія
 

