Швейцарія каже, що домовилась зі США про зниження мит до 15%

Федеральна рада Швейцарії у пʼятницю повідомила про домовленість зі США про зниження мит на швейцарські товари після кількамісячних переговорів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні ради на X.

Швейцарська влада сказала, що в межах домовленостей мита США на продукцію будуть знижені до 15% з нинішніх 39%.

"Дякуємо президенту США Дональду Трампу за конструктивну співпрацю. Зустріч з торговим представником США послом Джеймісоном Гріром була продуктивною", - додала Федеральна рада.

Сам Грір в ефірі CNBC також підтвердив домовленість про торговельну угоду зі Швейцарією.

"Ми фактично досягли угоди зі Швейцарією. Тому сьогодні опублікуємо деталі на сайті Білого дому", - сказав він.

Грір додав, що за умовами угоди Швейцарія буде експортувати велику кількість промислової продукції до США і зменшить свій торговельний профіцит.

На початку серпня президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження 39-відсоткового тарифу на швейцарський імпорт - суттєво вищого, ніж, приміром, для Європейського Союзу.

Це оголошення застало Швейцарію зненацька: країна вважала, що їй вдалось домовитись про вигідніші умови торгівлі зі Штатами.

Як наслідок, деякі швейцарські компанії одразу призупинили експорт своєї продукції до США, а експорт швейцарських годинників до США у вересні обвалився на понад 50%.