Швейцарія каже, що домовилась зі США про зниження мит до 15%
17:32 14.11.2025 |
Федеральна рада Швейцарії у пʼятницю повідомила про домовленість зі США про зниження мит на швейцарські товари після кількамісячних переговорів.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні ради на X.
Швейцарська влада сказала, що в межах домовленостей мита США на продукцію будуть знижені до 15% з нинішніх 39%.
"Дякуємо президенту США Дональду Трампу за конструктивну співпрацю. Зустріч з торговим представником США послом Джеймісоном Гріром була продуктивною", - додала Федеральна рада.
Сам Грір в ефірі CNBC також підтвердив домовленість про торговельну угоду зі Швейцарією.
"Ми фактично досягли угоди зі Швейцарією. Тому сьогодні опублікуємо деталі на сайті Білого дому", - сказав він.
Грір додав, що за умовами угоди Швейцарія буде експортувати велику кількість промислової продукції до США і зменшить свій торговельний профіцит.
На початку серпня президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження 39-відсоткового тарифу на швейцарський імпорт - суттєво вищого, ніж, приміром, для Європейського Союзу.
Це оголошення застало Швейцарію зненацька: країна вважала, що їй вдалось домовитись про вигідніші умови торгівлі зі Штатами.
Як наслідок, деякі швейцарські компанії одразу призупинили експорт своєї продукції до США, а експорт швейцарських годинників до США у вересні обвалився на понад 50%.
