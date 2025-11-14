Авторизация

Постачання російської нафти до Китаю через Арктику сповільнилося – Bloomberg

 

Поставки російської нафти через Північний Льодовитий океан все більше уповільнюються. Цього року рейси до північного Китаю з російських портів в Арктиці і Балтійському морі Північним морським шляхом на три тижні довші, ніж минулого.

На це звертає увагу агентство Bloomberg.

Bloomberg стверджує, що у цьому випадку є вплив санкції США, "що є черговим прикладом того, як ці заходи додають тертя в енергетичній торгівлі Москви". Заходи США ускладнюють торгівлю російською нафтою, хоча й не зупиняють її повністю, зазначає агентство.

"Цього року океанським танкерам знадобилося майже на три тижні більше часу, ніж минулого, щоб доставити сиру нафту до північного Китаю з російських портів в Арктиці і Балтійському морі Північним морським шляхом", - говориться у публікації.

Агентство зазначає, що середня тривалість рейсу від завантаження до розвантаження склала близько семи тижнів. При цьому наразі кілька суден ще не завершили свої поставки. Всі вони перебувають під санкціями управління з контролю за іноземними активами США.

Північний морський шлях уздовж арктичного узбережжя Росії мав би забезпечувати швидшу доставку до північного Китаю, ніж звичайний маршрут через Суецький канал. Використання північного шляху майже вдвічі скорочує відстань від Мурманська та зменшує шлях із балтійських портів Приморськ і Уст-Луга на 30%.

Проте, є збільшення часу рейсів, що контрастує з маршрутом через Суецький канал, де затримки зросли лише незначно, говориться у публікації.

Bloomberg пише 18 поставок сирої нафти через Арктику цього року проти 20 торік. При чому 11 суден потім здійснювали перевалку з судна на судно біля тихоокеанського узбережжя Росії, говориться у публікації.

Перекачування нафти з одного танкера на інший у відкритому морі ускладнює відстеження кінцевого пункту призначення вантажів, але й означає додаткові витрати й час на доставку, пояснює агентство.

При цьому усі танкери, які перевозили нафту через Арктику цього року, підпадають під санкції США, говориться у публікації.

За матеріалами: Економічна правда
 

