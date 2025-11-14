Російський ВЕБ зафіксував падіння економіки протягом усього часу від початку року

Розрахунки Інституту досліджень та експертизи російського державного банку ВЕБ показують, що економіка РФ із початку року лише падає. Якщо очистити дані від сезонного чинника, ВВП Росії в перші два квартали знижувався на 0,4% до попереднього, а в третьому - практично не змінився (0,0%).

Як пише The Moscow Times, із дев'яти місяців, за оцінкою ВЕБу, російська економіка зростала до попереднього місяця лише у трьох. Ще в чотирьох місяцях зафіксовано спад, а у двох ВВП майже не змінювався.

У річному вираженні, за оцінкою Мінекономрозвитку РФ, зростання зберігається: 1% за підсумками дев'яти місяців. При цьому воно швидко сповільнюється: у першому кварталі зростання було 1,4%, у другому - 1,1%, а в третьому - лише 0,6%. Річне зростання багато в чому забезпечується четвертим кварталом 2024 року, коли ВВП зріс на 4,5%.

У вересні російська економіка пожвавилася: ВВП додав одразу 0,8% до серпня. Це було перше з квітня зростання до попереднього місяця та максимальне - з грудня 2024 року (0,9%). Продовжив зростання видобуток нафти, після тримісячного спаду зросло виробництво нафтопродуктів, але основний ефект справило різке збільшення оптової торгівлі (головним чином за рахунок продажу газу), перерахували у ВЕБ.

Однак у стійкості цього зростання є сумніви. У вересні знизився споживчий попит, важливий чинник зростання останніх років. Скоротилися роздрібні продажі, оборот громадського харчування та пасажирообіг, лише послуги утрималися на рівні серпня.

Промислове виробництво знижувалося більшу частину цього року (5 місяців із 9), зокрема у вересні - на 1%, за підсумками кварталу воно також у мінусі.

Раніше повідомлялося, що в Росії рекордна кількість компаній прострочила виплати за кредитами.

До того стало відомо, що найбільші російські промислові компанії вимушено скорочують робочий час чи чисельність співробітників на тлі уповільнення економіки, стагнації внутрішнього попиту та падіння експорту. Щонайменше шість компаній у гірничодобувному, транспортному секторі та транспортному машинобудуванні РФ, серед яких великі промислові гіганти, скоротили робочий тиждень, щоб зменшити витрати на робочу силу, не звільняючи співробітників.

Згодом міністр економічного розвитку РФ Максим Решетніков заявив, що найбільші російські компанії можуть зіткнутися з фінансовими складнощами, а можливості держави щодо підтримки їхніх проєктів значною мірою вичерпані.

Перед тим стало відомо, що провідні російські держхолдинги очолили рейтинг компаній Росії із найбільшим боргом за підсумками 2024 року.

У жовтні повідомлялося, що вхідні платежі, проведені через платіжну систему Центробанку РФ, у липні впали на 8,1% до середнього рівня другого кварталу й так і не відновилися. За підсумками третього кварталу спад склав 7,3%.

Раніше стало відомо, що Світовий банк очікує, що до 2028 року економічне зростання в Росії не перевищить 1%. Порівняно з червневою версією прогнозу очікуване зростання ВВП Росії знижено з 1,4% до 0,9% цього року, з 1,2% до 0,8% - наступного та з 1,2% до 1% - у 2027 році.

До того повідомлялося, що економічне зростання в Росії припинилося - такого висновку дійшли експерти Інституту народно-господарського прогнозування (ІНП) Академії наук Росії. Після скорочення ВВП Росії в першому кварталі на 0,6% зростання ВВП у другому кварталі (відносно попереднього періоду) оцінюється у 0%.