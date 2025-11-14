РФ перероблятиме 4,9 мільйона барелів нафти на день замість 5,5 мільйонів – Bloomberg

З початку серпня українські безпілотники майже 40 разів атакували російські нафтопереробні заводи, порівняно з 21 ударом у період з січня по липень.

Про це пише агентство Bloomberg.

Це також більше, ніж загальна кількість ударів українських безпілотників по російському сегменту переробки та збуту минулого року.

"За даними Міжнародного енергетичного агентства, через атаки українських безпілотників обсяги переробки нафти в Росії залишатимуться нижчими за сезонні норми", - говориться у повідомленні.

МЕА очікує, що в першій половині наступного року переробка нафти в країні становитиме в середньому 4,9 мільйона барелів на день, йдеться в щомісячному звіті, опублікованому в четвер. Історично Росія переробляла близько 5,3-5,5 млн барелів на добу в січні-червні, згідно з оцінками Bloomberg, заснованими на галузевих даних.

У той же час Bloomberg звертає увагу, що ціни на бензин на російстких заправках незначно знизилися вперше за більш ніж рік.

"Це принесло деякий перепочинок споживачам після того, як посилення атак українських безпілотників на нафтопереробні заводи країни підштовхнуло ціни до рекордних рівнів за останні кілька місяців", - зазначено у публікації.

Середні роздрібні ціни на бензин по всій країні знизилися на 0,2% до 65,34 рубля ($0,80) за літр з 6 по 10 листопада в порівнянні з періодом з 28 жовтня по 5 листопада, згідно з даними, опублікованими Федеральною службою статистики в середу пізно ввечері.

У шести з восьми федеральних округів Росії - від Причорномор'я, Поволжя та Уралу до Сибіру - зафіксовано падіння цін. У двох інших спостерігалося зростання цін, але повільнішими темпами.

"Це падіння пов'язане із сезонним зниженням попиту та деяким відновленням роботи нафтопереробних заводів, оскільки кілька російських виробників пального завершили технічне обслуговування або відновили пошкодження після атак безпілотників", - говориться у повідомленні.

"За останні три місяці Україна посилила свої удари по нафтопереробній промисловості Росії, щоб скоротити її доходи від експорту енергоносіїв, а Москва не виявляє особливого інтересу до переговорів про припинення війни, яку вона розпочала у 2022 році", - повідомляє Bloomberg.