Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Китай стурбований можливою зміною позиції Японії стосовно ядерної зброї

 

Китай серйозно стурбований появою ознак негативних змін у позиції Японії стосовно відмови від ядерної зброї та відсутністю чіткого підтвердження главою японського уряду Санае Такаїчі готовності дотримуватися неядерних принципів.

Про це заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, передає кореспондент Укрінформу.

«Китай серйозно стурбований нещодавніми подіями у військовій сфері і в галузі безпеки Японії», - сказав Лінь, коментуючи висловлювання Такаїчі у парламенті Японії 7 листопада з приводу того, що не варто виключати можливості постановки на озброєння сил самооборони країни атомних підводних човнів.

«У той час як Японія проголошує себе миролюбною країною і виступає за мир без ядерної зброї, уряд прем'єр-міністерки Санае Такаїчі зайняв неоднозначну і розпливчасту позицію по відношенню до трьох неядерних принципів не володіти, не виробляти та не дозволяти розгортання ядерної зброї на своїй території, натякаючи на можливий відступ від них», - зазначив дипломат.

За його словами, подібна позиція Токіо вказує на значний негативний зсув у політиці японської влади в питанні ядерної зброї, надсилаючи небезпечні сигнали міжнародній спільноті.

Як повідомляв Укрінформ, цієї п'ятниці уряд Китаю висловив Японії рішучий протест через слова прем'єр-міністерки цієї країни Санае Такаїчі стосовно ймовірного збройного конфлікту навколо Тайваню.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0641
  0,0264
 0,06
EUR
 1
 48,8827
  0,2283
 0,47

Курс обміну валют на сьогодні, 09:59
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7014  0,04 0,09 42,2579  0,04 0,09
EUR 48,5954  0,13 0,27 49,2236  0,14 0,29

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0650  0,13 0,30 42,0800  0,11 0,26
EUR 48,9100  0,14 0,30 48,9400  0,15 0,31

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес