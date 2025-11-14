Китай стурбований можливою зміною позиції Японії стосовно ядерної зброї

Китай серйозно стурбований появою ознак негативних змін у позиції Японії стосовно відмови від ядерної зброї та відсутністю чіткого підтвердження главою японського уряду Санае Такаїчі готовності дотримуватися неядерних принципів.

Про це заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, передає кореспондент Укрінформу.

«Китай серйозно стурбований нещодавніми подіями у військовій сфері і в галузі безпеки Японії», - сказав Лінь, коментуючи висловлювання Такаїчі у парламенті Японії 7 листопада з приводу того, що не варто виключати можливості постановки на озброєння сил самооборони країни атомних підводних човнів.

«У той час як Японія проголошує себе миролюбною країною і виступає за мир без ядерної зброї, уряд прем'єр-міністерки Санае Такаїчі зайняв неоднозначну і розпливчасту позицію по відношенню до трьох неядерних принципів не володіти, не виробляти та не дозволяти розгортання ядерної зброї на своїй території, натякаючи на можливий відступ від них», - зазначив дипломат.

За його словами, подібна позиція Токіо вказує на значний негативний зсув у політиці японської влади в питанні ядерної зброї, надсилаючи небезпечні сигнали міжнародній спільноті.

Як повідомляв Укрінформ, цієї п'ятниці уряд Китаю висловив Японії рішучий протест через слова прем'єр-міністерки цієї країни Санае Такаїчі стосовно ймовірного збройного конфлікту навколо Тайваню.