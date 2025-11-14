Фінансові новини
14.11.25
- 16:24
Китай пригрозив США відповіддю на постачання Тайваню запчастин до F-16
14:22 14.11.2025 |
Уряд Китаю застосує заходи у відповідь у разі постачання Сполученими Штатами будь-яких озброєнь Тайваню, включаючи запчастини для тайванських бойових літаків, зокрема винищувачів F-16.
Про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, коментуючи повідомлення про схвалення урядом США відповідного пакета військової допомоги Тайваню, передає кореспондент Укрінформу.
«Продаж американської зброї китайському регіону Тайвань є серйозним порушенням принципу «одного Китаю». Ми висловлюємо з цього приводу категоричне невдоволення, оскільки тайванське питання стосується ключових інтересів китайської сторони і його слід вважати червоною лінією, яку не можна перетинати у відносинах двох країн», - сказав Лінь.
За його словами, постачанням озброєнь Тайбею Вашингтон порушує міжнародне право і надсилає вкрай помилкові сигнали «сепаратистським силам», які виступають за незалежність Тайваню.
«Китай вживатиме всіх необхідних заходів і рішуче захищатиме свій національний суверенітет, безпеку та територіальну цілісність», - заявив речник зовнішньополітичного відомства.
Він також закликав Сполучені Штати припинити потурати силам, які намагаються відокремити острів від материкового Китаю, та вжити реальних заходів для захисту китайсько-американських відносин, миру і стабільності в Тайванській протоці.
Хоча Тайвань ніколи не входив до складу КНР і з моменту її створення у 1949 році управляється власною адміністрацією, Пекін вважає острів своєю бунтівною провінцією і погрожує застосувати силу для встановлення контролю над ним.
Сполучені Штати натомість є головним іноземним партнером Тайбея і надають йому зброю для захисту на випадок нападу Китаю. Проте деякі експерти на Тайвані стурбовані тим, що Трамп може бути менш відданим захисту острова, ніж попередні президенти США, і може запропонувати Пекіну поступки за рахунок Тайваню в обмін на його згоду на велику торговельну угоду з Вашингтоном.
