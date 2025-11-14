Фінансові новини
- |
- 14.11.25
- |
- 13:53
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Адміністрація Трампа скасувала обмеження для буріння на Алясці
13:38 14.11.2025 |
Адміністрація президента США Дональда Трампа остаточно скасувала обмеження, що були запроваджені його попередником Джо Байденом на видобування нафти й газу на Алясці. Про це повідомив міністр внутрішніх справ США Даг Бергам.
Йдеться про понад 9 млн га Національного нафтогазового резерву на півночі Аляски.
Скасування обмежень повертає нормативну базу до версії 1977 року - значно ліберальнішої для видобувної галузі.
"Скасовуючи правило 2024 року, ми виконуємо вказівку президента Трампа - розкрити енергетичний потенціал Аляски, створити робочі місця для громад Північного Схилу та зміцнити енергетичну безпеку США", - заявив міністр.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Росія призупинила експорт нафти у порту Новоросійськ після атаки дронів
|Збито/подавлено 419 із 449 цілей противника, є влучання ракет та 23 ударних БпЛА на 13 локаціях - ПС ЗСУ
|Зеленський заявив про удар по рф «довгими Нептунами»: Наша відповідь на російський терор
|Дрони атакували вночі Саратов: у районі НПЗ сталася пожежа
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Адміністрація Трампа скасувала обмеження для буріння на Алясці
|Україна стане повноправним членом Комітету з питань регіональної політики ОЕСР
|ЗМІ: США і Китай ведуть переговори про «загальні ліцензії» на експорт рідкісноземів
|Росія компенсувала удари українських дронів резервними нафтовими потужностями – Reuters
|У Франції анонсували візит Зеленського 17 листопада
|Росія призупинила експорт нафти у порту Новоросійськ після атаки дронів
Бізнес
|FT: Єврокомісія проведе нове розслідування щодо Google. Воно стосується новинних сайтів
|Google подала до суду на китайського розробника, причетного до шахрайства на $1 млрд у 121 країні
|Два відомі голлівудські актори продали свої голоси ШІ-компанії ElevenLabs
|AMD представила дорожню карту процесорів: Zen 6 на 2 нм техпроцесі вже зовсім скоро
|Google Photos отримує масштабне оновлення, що включає інтеграцію моделі штучного інтелекту Nano Banana
|Google інвестує в Німеччину рекордні 5,5 мільярда євро
|Роботехнічна компанія Circus SE з Мюнхену представила власну систему автоматизованого приготування їжі на базі ШІ CA-1 Series 4