Адміністрація Трампа скасувала обмеження для буріння на Алясці

Адміністрація президента США Дональда Трампа остаточно скасувала обмеження, що були запроваджені його попередником Джо Байденом на видобування нафти й газу на Алясці. Про це повідомив міністр внутрішніх справ США Даг Бергам.

Йдеться про понад 9 млн га Національного нафтогазового резерву на півночі Аляски.

Скасування обмежень повертає нормативну базу до версії 1977 року - значно ліберальнішої для видобувної галузі.

"Скасовуючи правило 2024 року, ми виконуємо вказівку президента Трампа - розкрити енергетичний потенціал Аляски, створити робочі місця для громад Північного Схилу та зміцнити енергетичну безпеку США", - заявив міністр.