Адміністрація Трампа скасувала обмеження для буріння на Алясці

 

Адміністрація президента США Дональда Трампа остаточно скасувала обмеження, що були запроваджені його попередником Джо Байденом на видобування нафти й газу на Алясці. Про це повідомив міністр внутрішніх справ США Даг Бергам.

Йдеться про понад 9 млн га Національного нафтогазового резерву на півночі Аляски.

Скасування обмежень повертає нормативну базу до версії 1977 року - значно ліберальнішої для видобувної галузі.

"Скасовуючи правило 2024 року, ми виконуємо вказівку президента Трампа - розкрити енергетичний потенціал Аляски, створити робочі місця для громад Північного Схилу та зміцнити енергетичну безпеку США", - заявив міністр.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0641
  0,0264
 0,06
EUR
 1
 48,8827
  0,2283
 0,47

Курс обміну валют на сьогодні, 09:59
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7014  0,04 0,09 42,2579  0,04 0,09
EUR 48,5954  0,13 0,27 49,2236  0,14 0,29

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0650  0,13 0,30 42,0800  0,11 0,26
EUR 48,9100  0,14 0,30 48,9400  0,15 0,31

