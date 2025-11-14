ЗМІ: США і Китай ведуть переговори про «загальні ліцензії» на експорт рідкісноземів

США та Китай продовжують вести переговори щодо експорту рідкісноземельних копалин до Штатів.

Про це Bloomberg повідомив ознайомлений співрозмовник, пише "Європейська правда".

Як стверджує співрозмовник агентства, обидві сторони дали своїм командам час до кінця листопада, щоб домовитися про умови "загальних ліцензій", які Китай пообіцяв надати для експорту рідкісноземельних та інших важливих мінералів до США.

Білий дім додав це зобов'язання до свого звіту про угоду, досягнуту між президентом Дональдом Трампом і його китайським колегою Сі Цзіньпіном два тижні тому. США охарактеризували цей крок як "фактичне скасування" різних обмежень, введених з 2023 року, і назвали його великою перемогою для світової економіки та ланцюгів поставок.

Але хоча Вашингтон уже скасував мита і призупинив низку заходів національної безпеки в рамках угоди, Китай ще не прокоментував зобов'язання щодо ліцензування.

Пекін підтвердив інші аспекти перемир'я, включно з однорічною паузою у додаткових заходах контролю за рідкісноземами.

Відсутність ясності залишила експортерів рідкісних земель у підвішеному стані. Деякі з них заявили, що все ще чекають на нові вказівки і поки що не бачать змін у практиці на місцях.

Як пише агентство, "загальна ліцензія" - це існуюче положення в китайському законі про контроль за експортом товарів подвійного призначення, яке дозволяє здійснювати кілька поставок контрольованих товарів протягом певного періоду - до трьох років - одному або декільком визначеним покупцям.

Це відрізняється від стандартних заходів контролю, що застосовуються до рідкісних земель цього року, які вимагають індивідуального затвердження для кожної поставки.

Нагадаємо, 30 жовтня Трамп заявив, що задоволений результатами своєї зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном, зазначивши, що їм вдалось домовитись "майже про все".

31 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що скасує всі мита на китайські товари, пов'язані з фентанілом, якщо Пекін посилить контроль за експортом цього наркотику та хімічних речовин, що використовуються для його виробництва.

На початку листопада Китай призупинив заборону на експорт деяких матеріалів подвійного призначення до США. Окрім цього, Міністерство торгівлі Китаю оголосило, що країна внесе зміни до переліку хімічних речовин, які є прекурсорами наркотиків, і вимагатиме ліцензії на експорт певних хімічних речовин до США, Канади та Мексики.