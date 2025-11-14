Авторизация

ВВП єврозони в III кв. зріс на 0,2%, як і очікувалося

 

Економіка єврозони в третьому кварталі 2025 року збільшилася на 0,2% порівняно з попередніми трьома місяцями, згідно з переглянутими даними статистичного управління Європейського союзу.

Результат збігся як із попередньо оголошеним показником, так і з консенсус-прогнозом аналітиків.

Зростання ВВП у липні-вересні відносно аналогічного періоду минулого року становило 1,4%, тоді як раніше повідомлялося про підвищення на 1,3%. Експерти не очікували перегляду показника.

Для порівняння: у другому кварталі економіка єврозони зросла на 0,1% кв./кв. і на 1,5% р/р.

ВВП країн Євросоюзу в липні-вересні піднявся на 0,3% у поквартальному порівнянні та на 1,6% у річному. У другому кварталі ці показники становили 0,2% і 1,6% відповідно.

Це друга оцінка зміни ВВП із трьох. Остаточні дані буде опубліковано 6 грудня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

