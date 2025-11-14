Фінансові новини
- |
- 14.11.25
- |
- 12:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США ввели санкції проти десяти казино в Мексиці
10:36 14.11.2025 |
Адміністрація президента США Дональда Трампа запровадила санкції проти десяти гральних закладів Мексики, за версією американської сторони, пов'язаних із наркокартелями, повідомляє в четвер Bloomberg.
"Санкції, введені в четвер Управлінням з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США, спрямовані проти 27 фізичних і юридичних осіб, пов'язаних із так званим організованим злочинним угрупованням "Хайса". За даними Міністерства фінансів США, угруповання використовує свій вплив на ресторани та гральні сайти, а також інші підприємства, для відмивання доходів від незаконного обігу наркотиків. Як заявило міністерство, угруповання діє за згодою картелю "Сіналоа". Крім санкцій, спрямованих проти угруповання "Хайса", Мережа з боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США опублікувала проєкт правила, яке відключить 10 мексиканських казино від фінансової системи США", - передає агентство.
Зазначається, що до списку також потрапили кілька фізосіб. Їхню кількість не називають.
У міністерстві фінансів США заявили про причетність фігурантів списку до відмивання грошей та інших злочинів у Мексиці, а також у Європі.
Цей крок послідував за діями, зробленими мексиканським урядом днем раніше для розслідування зв'язків казино з мережами відмивання грошей. Президент Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що розслідування є частиною дій її уряду з ослаблення фінансової могутності складних злочинних мереж, що підживлюють бандитське насильство по всій Мексиці.
"Сполучені Штати і Мексика спільно борються з відмиванням грошей у гральному секторі Мексики... Наше послання тим, хто підтримує картелі, чітке: ви будете притягнуті до відповідальності. Ми дякуємо уряду Мексики за міцне партнерство в цих зусиллях", - заявив глава Управління по боротьбі з тероризмом і фінансовою розвідкою Міністерства фінансів США Джон Герлі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Росія призупинила експорт нафти у порту Новоросійськ після атаки дронів
|Збито/подавлено 419 із 449 цілей противника, є влучання ракет та 23 ударних БпЛА на 13 локаціях - ПС ЗСУ
|Зеленський заявив про удар по рф «довгими Нептунами»: Наша відповідь на російський терор
|Дрони атакували вночі Саратов: у районі НПЗ сталася пожежа
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|У Франції анонсували візит Зеленського 17 листопада
|Росія призупинила експорт нафти у порту Новоросійськ після атаки дронів
|ВВП єврозони в III кв. зріс на 0,2%, як і очікувалося
|ЄІБ та ЄС виділяють понад €200 млн на відновлення водопостачання, житла та енергетичну стійкість в Україні
|Зеленський заявив про удар по рф «довгими Нептунами»: Наша відповідь на російський терор
|FT: Китай потайки скуповує золото сотнями тонн, але звітує мінімум
Бізнес
|FT: Єврокомісія проведе нове розслідування щодо Google. Воно стосується новинних сайтів
|Google подала до суду на китайського розробника, причетного до шахрайства на $1 млрд у 121 країні
|Два відомі голлівудські актори продали свої голоси ШІ-компанії ElevenLabs
|AMD представила дорожню карту процесорів: Zen 6 на 2 нм техпроцесі вже зовсім скоро
|Google Photos отримує масштабне оновлення, що включає інтеграцію моделі штучного інтелекту Nano Banana
|Google інвестує в Німеччину рекордні 5,5 мільярда євро
|Роботехнічна компанія Circus SE з Мюнхену представила власну систему автоматизованого приготування їжі на базі ШІ CA-1 Series 4