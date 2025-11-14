Франція успішно випробувала ракету, здатну нести атомну боєголовку

Франція провела успішні випробування ракети повітря-земля, здатної нести ядерний заряд, та завершила цикл модернізації своєї ядерної зброї. Відтепер вона має в своєму розпорядженні модернізовані ракети як для підводних човнів, так і для літаків Rafale.

Про це оголосило в четвер, 13 листопада, Міністерство збройних сил, передає Укрінформ.

«Без військового заряду, модернізована ракета середньої дальності «повітря-земля» (ASMPA-R) була випущена з літака Rafale marine після польоту, що імітував ядерний наліт. Цей рейд, здійснений над територією країни в реалістичних умовах протистояння, підтверджує високий рівень кваліфікації ядерних повітряно-морських сил», - повідомили у французькій армії.

Там додали, що цей запуск у співпраці з Генеральним управлінням озброєнь завершує «процес оновлення потенціалу повітряної складової французького ядерного стримування».

Катрін Вотрен, міністерка збройних сил, вже привітала успішне випробування. Рішення про введення в експлуатацію ракети ASMPA-R було підписано нею напередодні.

Стратегічні повітряно-морські сили Франції складаються з літаків Rafale Marine, які можуть нести ядерну зброю з авіаносця. Інший компонент повітряного стримування забезпечується стратегічними повітряними силами військово-повітряних і космічних сил.

Наприкінці жовтня міністерство оголосило про введення в експлуатацію нової версії міжконтинентальних ракет (M51.3), розміщених на атомних підводних човнах-носіях, які є океанською складовою системи стримування.

Повідомляється, що Франція вже працює над наступним етапом - майбутньою ядерною ракетою «повітря-земля» 4-го покоління, яка має з'явитися до 2035 року, та балістичною ракетою M51.4.

Нагадаємо, нещодавно Росія провела випробування ядерної зброї, після чого американський президент Дональд Трамп заявив про можливе відновлення таких випробувань. Китай також продовжує нарощувати свою ядерну потужність.

Як повідомлялось, державний секретар США Марко Рубіо, коментуючи обіцянку американського лідера Дональда Трампа відновити ядерні випробування, заявив про необхідність переконатися в тому, що всі системи працюють і є надійними.