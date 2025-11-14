Фінансові новини
- 14.11.25
- 12:56
- RSS
- мапа сайту
Банки та банківські технології
Кава, банани та яловичина: США збираються знизити тарифи на деякі товари з країн Латинської Америки
10:20 14.11.2025 |
Вашингтон має намір укласти нові торговельні угоди з Аргентиною, Гватемалою, Сальвадором та Еквадором, що передбачають зниження тарифів на окремі товари.
Як передає Укрінформ з посиланням на Politico, ідеться, зокрема, про каву, банани та аргентинську яловичину.
Посадовець адміністрації зазначив виданню, що це «цими угодами президент намагається... збалансувати наші торговельні дефіцити».
Угода з Аргентиною має звільнити імпортовану у США яловичини від 10-відсоткового мита. Таким чином президент Дональд Трамп намагається підтримати свого союзника - президента Аргентини Хав'єра Мілея.
Посадовець повідомив, що очікується також «певне тарифне полегшення щодо окремих товарів», зокрема бананів і кави з Еквадору, що зумовлено бажанням стримати зростання цін на них на внутрішньому ринку. США також звільнять від мита деякі текстильні та швейні вироби з Гватемали й Сальвадору.
Чинні тарифи залишаються незмінними: товари з Аргентини, Гватемали та Сальвадору й надалі оподатковуватимуться за ставкою 10%, а продукція з Еквадору - 15%.
За словами представника адміністрації, у рамках нових угод чотири латиноамериканські країни не запроваджуватимуть податок на цифрові послуги, також із деякими з них передбачено обговорення постачань критично важливих корисних копалин, що відповідає намірам США переорієнтуватися з китайського імпорту на інші ринки.
Як повідомлялося, цього літа адміністрація Трампа розпочала серію торговельних переговорів з країнами, які прагнуть зниження його «взаємних» тарифів. З ЄС, Японією та Південною Кореєю в липні було досягнуто попередніх домовленостей. Нині проводяться переговори з низкою країн Азії, Південної Америки та інших регіонів.
