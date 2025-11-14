Фінансові новини
- |
- 14.11.25
- |
- 12:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Коаліція у Німеччині погодила реформу військової служби та збільшення чисельності Бундесверу
09:59 14.11.2025 |
Партії правлячої коаліції Німеччини домовилися стосовно військової служби, яка наразі залишиться добровільною, але ситуація може змінитися.
Про це лідери фракцій ХДС/ХСС та СДПН у Бундестазі, а також міністр оборони Борис Пісторіус повідомили журналістам за результатами зустрічі робочих груп 13 листопада, передає кореспондент Укрінформу.
Досягнуто домовленості, що всі 18-річні чоловіки (хто народився після 2008 року) будуть повинні заповнити анкету щодо їх готовності служити в Бундесвері та пройти медичну комісію. Водночас військова служба спочатку залишатиметься добровільною за умови, що достатня кількість чоловіків зголоситься добровольцями.
«Інші європейські країни, особливо на півночі, показали, що принцип добровільної служби в поєднанні з привабливими стимулами працює, і я очікую того ж тут у нас...Немає жодних причин для занепокоєння, немає причин для страху. Чим більш наші збройні сили здатні до стримування та оборони завдяки озброєнню, навчанню та особовому складу, тим менша ймовірність того, що ми взагалі станемо стороною конфлікту», - сказав Пісторіус і додав, що вся Європа дивиться на Німеччину. Він висловив сподівання, що ближчими тижнями консультації буде завершено і з 1 січня Закон вступить у силу.
«Якщо добровільної служби зрештою виявиться недостатньою, обов'язкова служба також буде необхідною. Ми хочемо, щоб Німеччина могла захищати себе, тому що вона повинна бути здатною захищатися», - заявив керівник парламентської фракції ХДС/ХСС Єнс Шпан.
Лідер фракції СДПН Маттіас Мірш висловив сподівання, що добровільна служба допоможе закрити кадрові потреби Бундесверу.
Згідно плану та зобов'язань перед НАТО, до 2035 року чисельність Збройних сил Німеччини має зрости до 260 тисяч солдатів (тобто на приблизно на 80 тисяч більше, ніж зараз). Якщо ця мета не буде досягнута, буде відновлено обов'язкову військову службу, для чого потрібно буде ухвалити окремий закон.
Молоді люди, які служать більше 12 місяців, будуть визначені як «тимчасові солдати». Ті, хто служить коротший термін, будуть визначені як «добровільні військовослужбовці».
Заробітна плата військовослужбовців при цьому буде значно збільшена. Крім того, після дванадцяти місяців служби буде надана субсидія на отримання водійських прав.
Цими днями Бундесвер святкує 70-річчя засновування.
Як повідомлялось, Німеччина призупинила обов'язкову військову службу 1 липня 2011 року. Рішення про призупинення (а не повне скасування) ухвалив уряд Ангели Меркель у 2010 році, і воно набуло чинності влітку 2011 року. З того часу Бундесвер став професійною армією. Формально в Основному законі можливість відновлення призову залишається, тому теоретично обов'язкову службу можна знову запровадити.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Росія призупинила експорт нафти у порту Новоросійськ після атаки дронів
|Збито/подавлено 419 із 449 цілей противника, є влучання ракет та 23 ударних БпЛА на 13 локаціях - ПС ЗСУ
|Зеленський заявив про удар по рф «довгими Нептунами»: Наша відповідь на російський терор
|Дрони атакували вночі Саратов: у районі НПЗ сталася пожежа
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|У Франції анонсували візит Зеленського 17 листопада
|Росія призупинила експорт нафти у порту Новоросійськ після атаки дронів
|ВВП єврозони в III кв. зріс на 0,2%, як і очікувалося
|ЄІБ та ЄС виділяють понад €200 млн на відновлення водопостачання, житла та енергетичну стійкість в Україні
|Зеленський заявив про удар по рф «довгими Нептунами»: Наша відповідь на російський терор
|FT: Китай потайки скуповує золото сотнями тонн, але звітує мінімум
Бізнес
|FT: Єврокомісія проведе нове розслідування щодо Google. Воно стосується новинних сайтів
|Google подала до суду на китайського розробника, причетного до шахрайства на $1 млрд у 121 країні
|Два відомі голлівудські актори продали свої голоси ШІ-компанії ElevenLabs
|AMD представила дорожню карту процесорів: Zen 6 на 2 нм техпроцесі вже зовсім скоро
|Google Photos отримує масштабне оновлення, що включає інтеграцію моделі штучного інтелекту Nano Banana
|Google інвестує в Німеччину рекордні 5,5 мільярда євро
|Роботехнічна компанія Circus SE з Мюнхену представила власну систему автоматизованого приготування їжі на базі ШІ CA-1 Series 4