Бюджетний комітет Бундестагу погодив бюджет на 2026 рік з 11,5 млрд для України
09:47 14.11.2025 |
Бюджетний комітет німецького Бундестагу 14 листопада вранці затвердив проєкт бюджету на наступний рік, де на допомогу Україні передбачено 11,5 млрд євро.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.
Після внесення поправок в останню хвилину бюджетний комітет Бундестагу рано-вранці схвалив бюджет з видатками приблизно в 524,5 млрд євро - на 4 млрд євро більше, ніж планував федеральний уряд. Це можливо лише за умови високого рівня боргу.
Ще більш значні зміни відбулися щодо нових запозичень: комітет дав зелене світло на позики в розмірі майже 98 млрд євро лише в основному бюджеті - на 8 млрд більше, ніж планував федеральний уряд у своєму первинному проєкті.
Це на додаток до мільярдних позик зі спеціальних фондів для збройних сил та інфраструктури, так що новий борг в кінцевому підсумку становитиме понад 180 млрд євро. Незважаючи на це, боргове гальмо, закріплене в Основному законі, все одно буде дотримано завдяки послабленням, прийнятим цього року.
Серед останніх поправок найбільша була запропонована самим Міністерством фінансів: Україна отримає додаткові 3 млрд євро на артилерію, безпілотники, бронетехніку, а також на заміну двох ракетних комплексів Patriot. Це збільшує допомогу Україні з 8,5 до 11,5 млрд євро.
За даними Міноборони, це найбільший на сьогодні внесок для зміцнення обороноздатності країни, яка зазнала нападу з боку Росії. Це стало можливим завдяки послабленню боргових обмежень на оборонні витрати.
Бундестаг має ухвалити остаточне рішення щодо бюджету на 2026 рік протягом сесійного тижня 25-28 листопада. Однак так зване узгоджувальне засідання потужного бюджетного комітету вже вважається вирішальним кроком на шляху до парламентського схвалення.
