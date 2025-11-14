Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Франція зняла з Дурова обмеження на поїздки – ЗМІ

 

Влада Франції зняла із засновника Telegram, бізнесмена Павла Дурова обмеження на переміщення, пов'язані з розслідуванням щодо роботи месенджера. Рішення, як зазначається, ухвалили 10 листопада, повідомило 13 листопада з посиланням на джерело агентство Bloomberg.

Таке ж повідомлення оприлюднило агентство France-Presse, пославшись на джерело в судових органах. За словами одного з них, протягом останнього року Дуров «повністю дотримувався судового нагляду».

За словами співрозмовника Bloomberg, який обізнаний із ситуацією і побажав залишитися неназваним, останнє рішення повністю знімає заборону на виїзд Дурова з Франції, а також скасовує вимогу до нього регулярно відзначатися в місцевій поліцейській дільниці.

Торік у серпні французька влада затримала Павла Дурова під час виходу з приватного літака в паризькому аеропорту. Він провів під вартою чотири дні. Його допитували в межах розслідування, пов'язаного з недостатньою модерацією контенту в Telegram та відмовою від співпраці з французькими правоохоронними органами.

Дурову можуть висунути звинувачення, пов'язані з тероризмом, наркотиками, шахрайством, злочинами проти дітей.

Павло Дуров заперечує звинувачення. Він пообіцяв, що месенджер співпрацюватиме з владою, а особи, які використовують Telegram для скоєння злочинів, не повинні мати можливості поставити під загрозу безпеку сумлінних користувачів.

Через кілька днів після затримання засновник Telegram вніс заставу в розмірі 5 мільйонів євро в обмін на звільнення. Йому заборонили залишати Францію і зобов'язали відзначатися двічі на тиждень. У червні Дуров досяг пом'якшення заходів. Йому дозволили обмежені поїздки до Дубая.
За матеріалами: Радіо Свобода
