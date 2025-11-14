Фінансові новини
- 14.11.25
- 04:22
МВФ закликає Україну посилити боротьбу з корупцією, щоб зберігати підтримку донорів
23:39 13.11.2025 |
Надійна антикорупційна платформа, а також захист антикорупційних інституцій є критично важливими елементами для України, яка продовжує залежати від підтримки міжнародної спільноти.
Про це сказала в четвер на пресбрифінгу у Вашингтоні директорка Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Я думаю, ми вже давно говоримо, що Україні потрібна надійна антикорупційна архітектура, щоби вирівняти умови гри, захистити державні ресурси, покращити бізнес-клімат та залучити приватні інвестиції. Це є центральним елементом реформи для донорів, саме в той час, коли Україна шукає підтримки міжнародної спільноти для своєї програми та багатьох інших програм загалом», - зауважила представниця Фонду.
Вона підкреслила, що антикорупційна платформа дійсно вкрай важлива для України, тоді як критичним пріоритетом залишається захист незалежності та функціональності антикорупційних інституцій в країні.
Козак також зауважила, що недавно виявлені докази корупції в енергетичному секторі України «підкреслюють важливість просування антикорупційних зусиль в Україні та забезпечення того, щоб антикорупційні інституції мали можливості, довіру й свободу дій для того, щоби виконувати свої обов'язки».
