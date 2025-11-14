Авторизация

МВФ закликає Україну посилити боротьбу з корупцією, щоб зберігати підтримку донорів

 

Надійна антикорупційна платформа, а також захист антикорупційних інституцій є критично важливими елементами для України, яка продовжує залежати від підтримки міжнародної спільноти.

Про це сказала в четвер на пресбрифінгу у Вашингтоні директорка Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Я думаю, ми вже давно говоримо, що Україні потрібна надійна антикорупційна архітектура, щоби вирівняти умови гри, захистити державні ресурси, покращити бізнес-клімат та залучити приватні інвестиції. Це є центральним елементом реформи для донорів, саме в той час, коли Україна шукає підтримки міжнародної спільноти для своєї програми та багатьох інших програм загалом», - зауважила представниця Фонду.

Вона підкреслила, що антикорупційна платформа дійсно вкрай важлива для України, тоді як критичним пріоритетом залишається захист незалежності та функціональності антикорупційних інституцій в країні.

Козак також зауважила, що недавно виявлені докази корупції в енергетичному секторі України «підкреслюють важливість просування антикорупційних зусиль в Україні та забезпечення того, щоб антикорупційні інституції мали можливості, довіру й свободу дій для того, щоби виконувати свої обов'язки».
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0641
  0,0264
 0,06
EUR
 1
 48,8827
  0,2283
 0,47

Курс обміну валют на вчора, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7411  0,11 0,25 42,2979  0,08 0,19
EUR 48,4657  0,09 0,18 49,0807  0,10 0,21

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9400  0,14 0,32 41,9700  0,13 0,32
EUR 48,7650  0,05 0,11 48,7900  0,04 0,08

