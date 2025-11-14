Фінансові новини
- 14.11.25
- 04:22
Найбільший у світі суверенний фонд може вперше інвестувати в оборонні компанії - Reuters
23:36 13.11.2025 |
Фонд національного добробуту Норвегії, який є найбільшим у світі суверенним фондом, може вперше за 23 роки почати інвестувати в оборонні компанії вже з 2027 року.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
Такий крок дозволив би Фонду придбати частки в 14 оборонних компаніях із сукупною ринковою капіталізацією близько 1 трильйона доларів США, в які він наразі не може інвестувати згідно з етичними принципами, оскільки ці фірми виробляють компоненти ядерної зброї.
Компанії, які можуть стати відкритими для фонду: Lockheed Martin, Boeing, Airbus, BAE Systems, Thales, Northrop Grumman, General Dynamics, L3Harris Technologies та інші.
Зазначається, що 4 листопада парламент Норвегії проголосував за перегляд етичних принципів Фонду, що діють з 2004 року, а вже 7 листопада Міністерство фінансів країни призначило комісію для перегляду цих принципів.
Комісія повинна надати рекомендації у жовтні 2026 року, а голосування за них відбудеться у парламенті вже у червні 2027 року.
Діючий уряд меншості лейбористів у Норвегії матиме підтримку достатньої кількості партій, щоб підтримати зміну цих етичних принципів.
Країна НАТО з населенням 5,6 мільйона не входить до Європейського Союзу, але має спільний кордон з Росією в Арктиці.
