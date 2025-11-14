Найбільший у світі суверенний фонд може вперше інвестувати в оборонні компанії - Reuters

Фонд національного добробуту Норвегії, який є найбільшим у світі суверенним фондом, може вперше за 23 роки почати інвестувати в оборонні компанії вже з 2027 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Такий крок дозволив би Фонду придбати частки в 14 оборонних компаніях із сукупною ринковою капіталізацією близько 1 трильйона доларів США, в які він наразі не може інвестувати згідно з етичними принципами, оскільки ці фірми виробляють компоненти ядерної зброї.

Компанії, які можуть стати відкритими для фонду: Lockheed Martin, Boeing, Airbus, BAE Systems, Thales, Northrop Grumman, General Dynamics, L3Harris Technologies та інші.

Зазначається, що 4 листопада парламент Норвегії проголосував за перегляд етичних принципів Фонду, що діють з 2004 року, а вже 7 листопада Міністерство фінансів країни призначило комісію для перегляду цих принципів.

Комісія повинна надати рекомендації у жовтні 2026 року, а голосування за них відбудеться у парламенті вже у червні 2027 року.

Діючий уряд меншості лейбористів у Норвегії матиме підтримку достатньої кількості партій, щоб підтримати зміну цих етичних принципів.

Країна НАТО з населенням 5,6 мільйона не входить до Європейського Союзу, але має спільний кордон з Росією в Арктиці.