Держдеп США наказав відмовляти у візах людям з ожирінням, діабетом і раком

 

Адміністрація президента Дональда Трампа доручила візовим офіцерам розглядати ожиріння та інші хронічні захворювання, такі як хвороби серця, рак та діабет, як можливі підстави для відмови іноземцям у візах до США. Про це пише The Washington Post.

Державний секретар Марко Рубіо повідомив консульства та посольства США у всьому світі про зміни у телеграмі від 6 листопада. Її копію отримало і перевірило видання.

"Ви повинні враховувати стан здоров'я заявника. Певні медичні стани - зокрема, але не обмежуючись серцево-судинними захворюваннями, хворобами дихальної системи, онкологічними, діабетом, метаболічними, неврологічними та психічними розладами - можуть потребувати лікування на сотні тисяч доларів", - йдеться у розпорядженні для візових служб.

Крім того, консульствам пропонується враховувати ожиріння під час ухвалення рішення щодо надання візи, оскільки воно може спричиняти апное сну, підвищений тиск і клінічну депресію.

"Ці вказівки надають консульським працівникам широку свободу дій, дозволяючи відмовляти у видаванні як імміграційних, так і неімміграційних віз через поширені проблеми зі здоров'ям, які самі по собі раніше ніколи не вважалися підставою для відмови", - сказав Вік Гоел, юрист з імміграційних питань із Рестона, штат Вірджинія.

Речниця Білого дому Анна Келлі заявила, що протягом останніх 100 років політика Держдепартаменту передбачає право відмовляти у візах тим заявникам, які можуть стати фінансовим тягарем для платників податків. Йдеться, наприклад, про осіб, "що планують отримувати медичну допомогу коштом державних грошей у США та можуть ще більше виснажити ресурси системи охорони здоров'я, призначені для американських громадян".

"Адміністрація президента Трампа нарешті повністю виконує цю політику та ставить інтереси американців на перше місце", - додала вона.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у 2022 році близько 16% дорослих у світі мали ожиріння, а 14% - діабет.

У вказівках Державного департаменту також зазначено, що візові офіцери мають визнавати заявників такими, що не відповідають вимогам для в'їзду до США з кількох нових причин. Зокрема, якщо вони перевищили пенсійний вік, мають багато утриманців (дітей чи літніх батьків) або якщо серед утриманців є особи з особливими потребами чи інвалідністю.

Рубіо видав цю директиву відповідно до правила про "суспільний тягар" (public charge), яке передбачає відмову у візах та "грін-картах" тим іммігрантам, від яких очікують значного користування державними програмами соціальної допомоги або перебування в установах на державному утриманні.

Критики нової директиви зазначають, що адміністрація Трампа спирається на ідею, ніби сам факт наявності хвороби автоматично створює фінансовий тягар для США.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США
 

