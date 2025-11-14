Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Євросоюз погодився скасувати безмитний поріг для посилок уже з 2026 року

 

Міністри фінансів Європейського Союзу у четвер, 13 листопада, ухвалили рішення скасувати безмитний поріг на посилки. Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

Оскільки ситуація з напливом дешевого імпорту до ЄС стає дедалі загрозливішою, Рада ЄС взяла на себе зобов'язання розробити тимчасове рішення "якнайшвидше у 2026 році".

"Я дуже рада, що ми досягли угоди про скасування митного порога в 150 євро. Ми забезпечуємо сплату мит з першого євро, створюючи рівні умови для європейського бізнесу та обмежуючи приплив недорогих товарів", - прокоментувала рішення міністерка економіки Данії Стефані Лозе.

Нове правило набуде чинності після запуску Центру митних даних ЄС. Очікується, що це відбудеться 2028 року. Зараз Рада ЄС та Європейський парламент ведуть переговори щодо створення центру в межах ширшої фундаментальної реформи митної системи ЄС.

Цей захід, як очікується, вдарить насамперед по китайських інтернет-ритейлерах Shein, Temu та AliExpress, які надсилають одяг, аксесуари та гаджети з китайських фабрик безпосередньо покупцям за найнижчими цінами, бо дрібні посилки у ЄС не обкладаються митами.

У 2024 році до ЄС надійшло понад 4 мільярди посилок офіційною вартістю менш як 150 євро. 65% із них не відповідали європейським стандартам безпеки продукції або фактично коштували більше за заявлену вартість. За даними Єврокомісії, 91% усіх посилок вартістю менш як 150 євро надійшли з Китаю.

"Цього року ми вже отримали більше посилок, ніж за весь 2024 рік, але ще не за горами Чорна п'ятниця та Різдво. Цей виняток треба скасувати якнайшвидше. Воно застаріло", - заявив нідерландський депутат Європарламенту Дірк Готінк, провідний переговорник з митної реформи ЄС [цитата за Politico].

Єврокомісар з торгівлі Марош Шефчович запропонував міністрам скасувати звільнення від сплати мит "de minimis" для онлайн-покупок вартістю менш як 150 євро у першому кварталі 2026 року, на два роки раніше запланованого терміну. За його словами, його слід замінити на "спрощений тимчасовий митний збір", пише Reuters.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0641
  0,0264
 0,06
EUR
 1
 48,8827
  0,2283
 0,47

Курс обміну валют на вчора, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7411  0,11 0,25 42,2979  0,08 0,19
EUR 48,4657  0,09 0,18 49,0807  0,10 0,21

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9400  0,14 0,32 41,9700  0,13 0,32
EUR 48,7650  0,05 0,11 48,7900  0,04 0,08

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес