Євросоюз погодився скасувати безмитний поріг для посилок уже з 2026 року

Міністри фінансів Європейського Союзу у четвер, 13 листопада, ухвалили рішення скасувати безмитний поріг на посилки. Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

Оскільки ситуація з напливом дешевого імпорту до ЄС стає дедалі загрозливішою, Рада ЄС взяла на себе зобов'язання розробити тимчасове рішення "якнайшвидше у 2026 році".

"Я дуже рада, що ми досягли угоди про скасування митного порога в 150 євро. Ми забезпечуємо сплату мит з першого євро, створюючи рівні умови для європейського бізнесу та обмежуючи приплив недорогих товарів", - прокоментувала рішення міністерка економіки Данії Стефані Лозе.

Нове правило набуде чинності після запуску Центру митних даних ЄС. Очікується, що це відбудеться 2028 року. Зараз Рада ЄС та Європейський парламент ведуть переговори щодо створення центру в межах ширшої фундаментальної реформи митної системи ЄС.

Цей захід, як очікується, вдарить насамперед по китайських інтернет-ритейлерах Shein, Temu та AliExpress, які надсилають одяг, аксесуари та гаджети з китайських фабрик безпосередньо покупцям за найнижчими цінами, бо дрібні посилки у ЄС не обкладаються митами.

У 2024 році до ЄС надійшло понад 4 мільярди посилок офіційною вартістю менш як 150 євро. 65% із них не відповідали європейським стандартам безпеки продукції або фактично коштували більше за заявлену вартість. За даними Єврокомісії, 91% усіх посилок вартістю менш як 150 євро надійшли з Китаю.

"Цього року ми вже отримали більше посилок, ніж за весь 2024 рік, але ще не за горами Чорна п'ятниця та Різдво. Цей виняток треба скасувати якнайшвидше. Воно застаріло", - заявив нідерландський депутат Європарламенту Дірк Готінк, провідний переговорник з митної реформи ЄС [цитата за Politico].

Єврокомісар з торгівлі Марош Шефчович запропонував міністрам скасувати звільнення від сплати мит "de minimis" для онлайн-покупок вартістю менш як 150 євро у першому кварталі 2026 року, на два роки раніше запланованого терміну. За його словами, його слід замінити на "спрощений тимчасовий митний збір", пише Reuters.