Трампу показали оновлені плани операцій проти Венесуели, можливі «найближчими днями» — CBS News

Військові високопосадовці США проінформували президента Дональда Трампа про оновлені варіанти військових операцій проти Венесуели, зокрема наземних ударів по країні.

Про це повідомило CBS News із посиланням на кілька джерел, знайомих із перебігом зустрічей у Білому домі.

Так, брифінг для Трампа проводили міністр війни Піт Гегсет, голова Об'єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн та інші високопосадовці. Військові дії, про які йому розповіли, заплановано на найближчі дні.

Водночас, як кажуть співрозмовники CBS News, остаточного рішення щодо ударів по Венесуелі поки що не ухвалили. Раніше сам Трамп публічно заявляв, що сумнівається щодо того, що його країна воюватиме з Венесуелою, але додавав, що дні венесуельського президента Ніколаса Мадуро «полічені».

Що відбувається між США та Венесуелою?

Напруженість між країнами зросла після того, як Трамп звинуватив Мадуро в керівництві наркокартелем і дозволив ЦРУ проводити таємні операції у Венесуелі.

Медіа відзначають, що адміністрація американського президента вже кілька місяців «непомітно готує основу для потенційних військових дій у Венесуелі». Зокрема, за даними Washington Post, біля Венесуели фіксували «Нічних сталкерів» - елітний 160 авіаційний полк спеціального призначення армії США. Цей підрозділ відомий участю в найнебезпечніших місіях у новітній військовій історії США: операції Inherent Resolve в Іраку та Сирії, рейді з метою ліквідації Осами бен Ладена в Пакистані тощо.

Останнім часом США збільшили кількість військових кораблів, літаків і військ у Карибському басейні із заявленою метою боротьби з наркотиками, а також завдали авіаударів по кількох човнах, які, як стверджує Трамп, перевозили наркотики до Сполучених Штатів у міжнародних водах із Венесуели.

Водночас критики стверджують, що удари по суднах імовірних наркоторговців є порушеннями законів США та міжнародного права, а адміністрація Трампа не надала достатніх доказів чи переконливих юридичних обґрунтувань.

На тлі цієї напруги Венесуела терміново звернулася до росії по військову допомогу.