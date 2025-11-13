Авторизация

GM просить постачальників автозапчастин відмовитися від комплектуючих з Китаю, - Reuters

 

General Motors вимагає від кількох тисяч своїх постачальників повністю відмовитися від комплектуючих з Китаю, повідомив Reuters посилаючись на чотири джерела. Вимога виникла на тлі зростання невдоволення автовиробників збоями в роботі через торгівельні конфлікти між країнами.

За словами джерел, керівництво GM наполегливо рекомендувало постачальникам шукати альтернативи Китаю в розрізі постачання сировини та комплектуючих. Повідомляється, що американський автовиробник встановив для деяких постачальників термін до 2027 року. До того часу вони повинні будуть розірвати свої зв'язки з Китаю.

GM звернулася до постачальників наприкінці 2024 року, проте ініціатива набула особливої актуальності навесні цього року, в перші дні ескалації торгової війни між США та Китаєм. Керівництво GM заявило, що це частина ширшої стратегії зі збільшення «стійкості» ланцюжка постачання компанії.

Геополітична напруженість між США та Китаєм поставила керівників автомобільних компаній в режим переоцінки на весь 2025 рік. Постійне запровадження та скасування мит президентом США Дональдом Трампом і панічні сплески галузі щодо потенційних проблем з рідкісноземельними металами та дефіцитом комп'ютерних чіпів змусили автомобільні компанії переглянути свої зв'язки з Китаю, який довгий час був важливим джерелом комплектуючих і сировини.

За словами джерел, GM надає перевагу закупівлі деталей, виготовлених у Північній Америці, де компанія виробляє більшу частину своїх автомобілів. Проте компанія відкрита для постачання й з інших регіонів і країн, виключаючи Китай, Росію та Венесуелу.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: США, Китай
 

