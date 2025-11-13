Авторизация

Лідер Китаю не братиме участі в саміті G20

 

Міністерство закордонних справ Китаю оголосило в четвер, що прем'єр-міністр Лі Цян представлятиме азіатську країну на саміті лідерів, який розпочнеться в Йоганнесбурзі 22 листопада. У заяві не пояснюється, чому Сі, який брав участь у заході минулого року, цього разу буде відсутній.

«Історичне значення має те, що саміт G20 вперше проводиться на африканському континенті. Китай підтримує головування Південної Африки у G20 та готовий співпрацювати з різними партіями під гаслом «Солідарність, рівність, сталий розвиток», щоб досягти консенсусу на саміті щодо підтримки багатосторонності, побудови відкритої світової економіки та сприяння співпраці в галузі розвитку», - згодом заявив речник МЗС Китаю Лінь Цзянь на брифінгу.

Рішення Сі означає, що на саміті, створеному для вирішення геополітичних та економічних питань і в якому зазвичай беруть участь глави держав, не буде лідерів двох найбільших економік світу та іншої країни-члена Росії.

Минулого тижня Трамп заявив, що жоден американський чиновник не братиме участі в саміті, після того як він атакував Південну Африку, зробивши твердження про геноцид білих африканерів.

Саміт «Групи двадцяти» відбудеться 21-22 листопада 2025 року в Йоганнесбурзі. У травні 2025 року держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати не братимуть участі в саміті у ПАР. Однак згодом заявлялося, що віцепрезидент США все ж таки збирається на саміт.
За матеріалами: Радіо Свобода
Китай
 

