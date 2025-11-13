Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Уряд Угорщини обіцяє громадянам вже другу додаткову пенсію на рік

 

В уряді Угорщини анонсували запровадження другої додаткової пенсії на рік.

Як повідомляють на офіційному сайті уряду Угорщини, пише "Європейська правда", про це заявив керівник апарату Офісу прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуяш.

Міністр оголосив, що з лютого 2026 року Угорщина почне запускати виплату 14-ї пенсії на рік. До цього вже кілька років діяла практика з бонусною 13-ю пенсією.

Він заявив, що виплата буде поширюватися на усіх пенсіонерів і це роблять для підтримання купівельної спроможності цієї категорії громадян в умовах інфляції.

Окрім того, він анонсував продовження "заморозки" процентів на деякі кредити домогосподарств та студентів, підвищення виплат деяким категоріям батьків/опікунів та подвоєння так званого банківського податку на підставі того, що прибутки фінансових установ зросли.
Ключові теги: Угорщина
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0641
  0,0264
 0,06
EUR
 1
 48,8827
  0,2283
 0,47

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7411  0,11 0,25 42,2979  0,08 0,19
EUR 48,4657  0,09 0,18 49,0807  0,10 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9400  0,14 0,32 41,9700  0,13 0,32
EUR 48,7650  0,05 0,11 48,7900  0,04 0,08

Бізнес