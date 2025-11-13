Авторизация

Парламент Болгарії подолав вето президента на взяття під контроль заводу «Лукойла»

 

Болгарський парламент у четвер відхилив вето президента Румена Радева на закон, що дозволяє уряду взяти під контроль нафтопереробний завод "Лукойл" і продати його, щоб захистити актив від загрози санкцій з боку США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BTA.

США у жовтні запровадили санкції проти двох найбільших нафтових компаній Росії - "Лукойл" та "Роснефть".

У Болгарії розташований великий нафтопереробний завод у Бургасі, який належить "Лукойлу" і забезпечує до 80% пального країни. Російська компанія традиційно має значний економічний вплив на Болгарію, а сам завод раніше пов'язували з використанням лазівок у санкційних режимах ЄС.

Минулого тижня парламент Болгарії схвалив зміни, які нададуть призначеному урядом комерційному менеджеру повноваження контролювати подальшу діяльність нафтопереробного заводу "Лукойл" у Болгарії після 21 листопада, коли мають набути чинності санкції США, а також продати компанію, якщо це буде необхідно.

Президент Румен Радев наклав вето на закон у середу, попередивши, що в ньому відсутні гарантії захисту від майбутніх фінансових претензій до держави. У четвер парламент відхилив його заперечення 128 голосами проти 59.

У Болгарії стурбовані ситуацією з подальшою доступністю пального внаслідок санкцій США проти "Лукойла", що володіє найбільшим НПЗ у Болгарії, а також більшістю інфраструктури для транспортування і зберігання нафти.
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0641
  0,0264
 0,06
EUR
 1
 48,8827
  0,2283
 0,47

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7411  0,11 0,25 42,2979  0,08 0,19
EUR 48,4657  0,09 0,18 49,0807  0,10 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9400  0,14 0,32 41,9700  0,13 0,32
EUR 48,7650  0,05 0,11 48,7900  0,04 0,08

