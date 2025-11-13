Орський НПЗ призупинив роботу після атак БпЛА

Орський НПЗ призупинив перероблення нафтової сировини 10 листопада через проведення ремонту обладнання на одному з технологічних об'єктів. Про це «комерсанту» повідомило джерело. За його слів, період робіт збільшено, оскільки 11 листопада ремонт проводився в обмеженому режимі «через несприятливі зовнішні чинники».

«На цей час ведуться пусконалагоджувальні роботи, відновлення перероблення очікується цього тижня», - сказав співрозмовник.

Раніше enkorr повідомляв, що 11 листопада безпілотні літальні апарати атакували НПЗ «орскнєфтєоргсінтез». За даними OSINT-аналітиків, було уражено одну з установок первинної переробки нафти (АВТ).

орський НПЗ (ПАТ «орськнєфтєоргсінтез») - основний актив компанії «фортеінвест» (входить до групи «сафмар», заснованої міхаілом гуцерієвим). Випускає бензин, дизпальне, мазут тощо. Потужність заводу - 5,76 млн тонн на рік.

За 2024 рік орський НПЗ переробив 4,19 млн тонн нафтової сировини і випустив 3,95 млн тонн нафтопродуктів.