Фінляндія просить у ЄС додаткові 16 млн євро на моніторинг східного кордону

Фінляндія через інструменти ЄС подала запит на додаткові 16 млн для покращення моніторингу уздовж свого східного кордону з Росією та у Фінській затоці.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що 13 листопада подали запит щодо додаткових 16 млн євро на заходи моніторингу кордону через інструмент ЄС з управління кордонами та візових питань (BMVI).

Кошти хочуть спрямувати на посилення нагляду за східним кордоном з РФ, протяжність якого складає близько 1300 км, а також у Фінській затоці. Також на них хочуть закупити безпілотні системи для моніторингу - повітряні й морські дрони.

"Операційне середовище на східному кордоні суттєво і незворотно змінилося. За цих умов стає складніше прогнозувати ситуації", - зазначили у відомстві.

Минулого року Фінляндія отримала через інструменти ЄС 50 млн євро на посилення нагляду за східним кордоном.

Нагадаємо, з грудня 2023 року кордон Фінляндії з Росією майже безперервно залишався закритим, уряд не бачить передумов для скасування цього заходу.

Фінляндія ухвалила таке рішення у відповідь на спробу Росії влаштувати на її кордоні штучну міграційну кризу на зразок того, як режим Лукашенка - європейським сусідам Білорусі.

Також на деяких ділянках кордону спорудили паркан, щоб ускладнити несанкціонований перетин.

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає правильним рішення уряду тримати закритим кордон з Росією, оскільки воно вирішило проблему.