Фінансові новини
- |
- 13.11.25
- |
- 19:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Фінляндія просить у ЄС додаткові 16 млн євро на моніторинг східного кордону
16:29 13.11.2025 |
Фінляндія через інструменти ЄС подала запит на додаткові 16 млн для покращення моніторингу уздовж свого східного кордону з Росією та у Фінській затоці.
Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".
У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що 13 листопада подали запит щодо додаткових 16 млн євро на заходи моніторингу кордону через інструмент ЄС з управління кордонами та візових питань (BMVI).
Кошти хочуть спрямувати на посилення нагляду за східним кордоном з РФ, протяжність якого складає близько 1300 км, а також у Фінській затоці. Також на них хочуть закупити безпілотні системи для моніторингу - повітряні й морські дрони.
"Операційне середовище на східному кордоні суттєво і незворотно змінилося. За цих умов стає складніше прогнозувати ситуації", - зазначили у відомстві.
Минулого року Фінляндія отримала через інструменти ЄС 50 млн євро на посилення нагляду за східним кордоном.
Нагадаємо, з грудня 2023 року кордон Фінляндії з Росією майже безперервно залишався закритим, уряд не бачить передумов для скасування цього заходу.
Фінляндія ухвалила таке рішення у відповідь на спробу Росії влаштувати на її кордоні штучну міграційну кризу на зразок того, як режим Лукашенка - європейським сусідам Білорусі.
Також на деяких ділянках кордону спорудили паркан, щоб ускладнити несанкціонований перетин.
Президент Фінляндії Александр Стубб вважає правильним рішення уряду тримати закритим кордон з Росією, оскільки воно вирішило проблему.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Євросолідарність» отримала підписні листи і починає збір підписів за відставку уряду – Артур Герасимов
|«Тисячу Зеленського» профінансують коштом соцзахисту дітей та підтримки малозабезпечених
|Північні і балтійські країни виділяють 500 млн доларів на закупівлю озброєння для України у межах PURL – НАТО
|Кудрицький каже, що не дав Галущенку створити корупційні схеми в «Укренерго»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|GM просить постачальників автозапчастин відмовитися від комплектуючих з Китаю, - Reuters
|Лідер Китаю не братиме участі в саміті G20
|Уряд Угорщини обіцяє громадянам вже другу додаткову пенсію на рік
|Парламент Болгарії подолав вето президента на взяття під контроль заводу «Лукойла»
|Орський НПЗ призупинив роботу після атак БпЛА
|Фінляндія просить у ЄС додаткові 16 млн євро на моніторинг східного кордону
|Мерц у розмові із Зеленським наголосив на очікуваннях Німеччини щодо продовження Україною боротьби з корупцією та подальших реформ
Бізнес
|AMD представила дорожню карту процесорів: Zen 6 на 2 нм техпроцесі вже зовсім скоро
|Google Photos отримує масштабне оновлення, що включає інтеграцію моделі штучного інтелекту Nano Banana
|Google інвестує в Німеччину рекордні 5,5 мільярда євро
|Роботехнічна компанія Circus SE з Мюнхену представила власну систему автоматизованого приготування їжі на базі ШІ CA-1 Series 4
|Google попереджає: зростає кількість шпигунських програм під виглядом VPN
|Європа розслідує безпеку китайських електроавтобусів через загрозу віддаленого контролю
|Apple може запустити власний супутниковий сервіс на iPhone