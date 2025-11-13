Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фінляндія просить у ЄС додаткові 16 млн євро на моніторинг східного кордону

 

Фінляндія через інструменти ЄС подала запит на додаткові 16 млн для покращення моніторингу уздовж свого східного кордону з Росією та у Фінській затоці.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що 13 листопада подали запит щодо додаткових 16 млн євро на заходи моніторингу кордону через інструмент ЄС з управління кордонами та візових питань (BMVI).

Кошти хочуть спрямувати на посилення нагляду за східним кордоном з РФ, протяжність якого складає близько 1300 км, а також у Фінській затоці. Також на них хочуть закупити безпілотні системи для моніторингу - повітряні й морські дрони.

"Операційне середовище на східному кордоні суттєво і незворотно змінилося. За цих умов стає складніше прогнозувати ситуації", - зазначили у відомстві.

Минулого року Фінляндія отримала через інструменти ЄС 50 млн євро на посилення нагляду за східним кордоном.

Нагадаємо, з грудня 2023 року кордон Фінляндії з Росією майже безперервно залишався закритим, уряд не бачить передумов для скасування цього заходу.

Фінляндія ухвалила таке рішення у відповідь на спробу Росії влаштувати на її кордоні штучну міграційну кризу на зразок того, як режим Лукашенка - європейським сусідам Білорусі.

Також на деяких ділянках кордону спорудили паркан, щоб ускладнити несанкціонований перетин.

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає правильним рішення уряду тримати закритим кордон з Росією, оскільки воно вирішило проблему.

 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0641
  0,0264
 0,06
EUR
 1
 48,8827
  0,2283
 0,47

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7411  0,11 0,25 42,2979  0,08 0,19
EUR 48,4657  0,09 0,18 49,0807  0,10 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9400  0,14 0,32 41,9700  0,13 0,32
EUR 48,7650  0,05 0,11 48,7900  0,04 0,08

