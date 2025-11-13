Фінансові новини
Столтенберг: ЄС не просить Норвегію доєднатися до схем кредитування України
14:23 13.11.2025 |
У Європейському Союзі не планують долучати Норвегію чи будь-яку іншу державу з-поза ЄС до схем надання Україні фінансової допомоги у 2026-27 роках.
Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг перед спільним засіданням в рамках Ради ЄС з питань економіки та фінансів 13 листопада.
Норвезький міністр заявив, що у ЄС не планують долучати до кредитних схем для допомоги Україні у наступні два роки держави, що не є членами Євросоюзу.
"Під час зустрічі з єврокомісаром Домбровскісом (Валдіс Домбровскіс, європейський комісар з питань економіки. - "ЄП") я ще раз наголосив на важливості надання підтримки Україні та повідомив йому, що Норвегія утричі збільшила свою військову допомогу Україні цього року, що він, звичайно, привітав", - розповів Столтенберг.
Він зауважив, що порушував питання майбутнього фінансування України під час зустрічей із деякими міністрами держав ЄС 13 листопада в Брюсселі.
"Однак єврокомісар також чітко зазначив, що ЄС не планує звертатися до Норвегії із запитом стати частиною цієї кредитної схеми". - наголосив норвезький міністр.
За його словами, "наразі важко мати чітку позицію щодо кредитної схеми чи системи ЄС (для фінансування України. - "ЄП"), адже рішення ЄС ще не ухвалене".
"Але повідомлення від єврокомісара було таким, що ЄС не планує запрошувати країни, які не є членами Євросоюзу, до участі в цій кредитній схемі", - наголосив Єнс Столтенберг.
