Доходи РФ від нафтоекспорту в жовтні через нові санкції і зниження цін впали на $380 млн, до $13,13 млрд - МЕА

Доходи Росії від експорту нафти і нафтопродуктів у жовтні 2025 року становили $13,13 млрд, що на $380 млн менше, ніж у вересні, і на $2,31 млрд менше, ніж роком раніше, йдеться в щомісячному звіті Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

Фізичні обсяги експорту до вересня знизилися на 150 тис. б/д - до 7,35 млн б/д (на 80 тис. б/д нижчі за показник аналогічного періоду минулого року), припинивши зростання, що спостерігалося в першому місяці осені.

З цього обсягу експорт нафтопродуктів, який скорочується другий місяць поспіль, знизився до вересня на 40 тис. б/д - до 2,3 млн б/д (нижчий на 140 тис. б/д, ніж рік тому), досягнувши найнижчого рівня з 2017 року і посиливши напруженість на міжнародних товарних ринках. "Збиток, нанесений нафтопереробним заводам, може продовжити заборону на експорт бензину і розширити обмеження на експорт дизельного пального для компаній, які не є виробниками, що набрали чинності з 1 жовтня", - зазначають в агентстві.

Експорт нафти зменшився до вересня на 110 тис. б/д, склавши 5,05 млн б/д (на 70 тис. б/д менше, ніж у жовтні 20254 року). Після зниження граничних цін на російську нафту з $60 до $47,6 за барель з 3 вересня вартість сорту ВСТО на умовах FOB Козьміно і Urals FOB Приморськ продовжила знижуватися і склала в жовтні в середньому $59,41/б (-$3,4 до вересня) і $51,7 (-$3,32) відповідно. Це падіння цін позначилося на скороченні виручки від експорту нафти на $420 млн порівняно з попереднім місяцем, тоді як надходження від продажу нафтопродуктів збільшилися на $40 млн, оскільки надбавки до цін на газойль незначно зросли.

Експерти МЕА вважають, що нові санкції щодо російських компаній "Роснєфть" і "ЛУКОЙЛ", запроваджені Великою Британією та США 15 і 22 жовтня 2025 року, можуть серйозно вплинути, адже разом вони видобувають і реалізують на міжнародному ринку близько половини всієї нафти в країні.

"Хоча поставки нафти з Росії на сьогодні практично не змінилися, згортання глобальних ланцюжків створення вартості "Роснєфти" і "ЛУКОЙЛу" створює ризики, які виходять далеко за межі РФ", - зазначають аналітики. Згідно з останніми рішеннями, після 21 листопада фінансові установи США не зможуть обробляти платежі "Роснєфти" або "ЛУКОЙЛу", а також банків-кореспондентів, які працюють з їхніми посередниками, що фактично позбавляє компанії можливості здійснювати глобальний кліринг у доларах. Згідно з останніми даними, частина нафти цих НК уже почала накопичуватися, оскільки покупці уникають купівлі через проблеми з дотриманням санкційних вимог і побоюються інших невизначеностей.

"Доти, доки не стануть відомі подальші подробиці щодо правозастосування та можливих обхідних шляхів, ми зберігаємо наш прогноз щодо видобутку нафти в Росії без змін на рівні 9,3 млн б/д, але відзначаємо значний ризик погіршення прогнозу", - йдеться у звіті.