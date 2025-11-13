Велика Британія заборонить послуги страхування експорту СПГ з рф

Велика Британія планує заборонити компаніям надавати такі послуги, як доставляння й страхування для експорту російського скрапленого природного газу, у своїй останній спробі допомогти Україні у війні проти росії, намагаючись скоротити доходи кремля. Про це повідомляє Reuters.

У жовтні Європейський Союз схвалив нові санкції проти росії, які забороняють імпорт російського СПГ з 1 січня 2027 року, а Велика Британія й США націлилися на дві найбільші російські нафтові компанії, «лукойл» і «роснєфть».

Уряд Великої Британії заявив у вівторок, що хоче піти далі, відключивши росію від компаній, які надають послуги з експорту СПГ.

«Заборону буде поетапно запроваджено протягом 2026 року в ногу з нашими європейськими партнерами», - йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Великої Британії напередодні зустрічі міністрів закордонних справ «Великої сімки» в Канаді 11 й 12 листопада.

Велика Британія також оголосила про виділення 13 млн фунтів стерлінгів ($17,5 млн) фінансування для допомоги у відновленні енергетичного сектору України й надання підтримки українцям, які найбільше постраждали від втрати опалення та електроенергії.