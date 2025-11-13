Фінансові новини
- |
- 13.11.25
- |
- 11:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Велика Британія заборонить послуги страхування експорту СПГ з рф
11:12 13.11.2025 |
Велика Британія планує заборонити компаніям надавати такі послуги, як доставляння й страхування для експорту російського скрапленого природного газу, у своїй останній спробі допомогти Україні у війні проти росії, намагаючись скоротити доходи кремля. Про це повідомляє Reuters.
У жовтні Європейський Союз схвалив нові санкції проти росії, які забороняють імпорт російського СПГ з 1 січня 2027 року, а Велика Британія й США націлилися на дві найбільші російські нафтові компанії, «лукойл» і «роснєфть».
Уряд Великої Британії заявив у вівторок, що хоче піти далі, відключивши росію від компаній, які надають послуги з експорту СПГ.
«Заборону буде поетапно запроваджено протягом 2026 року в ногу з нашими європейськими партнерами», - йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Великої Британії напередодні зустрічі міністрів закордонних справ «Великої сімки» в Канаді 11 й 12 листопада.
Велика Британія також оголосила про виділення 13 млн фунтів стерлінгів ($17,5 млн) фінансування для допомоги у відновленні енергетичного сектору України й надання підтримки українцям, які найбільше постраждали від втрати опалення та електроенергії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін та міністерства під час війни самі оцінюватимуть діяльність наглядових рад держкомпаній
ТОП-НОВИНИ
|В Україні скоро розгорнуть першу «стіну дронів» для протидії російським безпілотникам
|Рада розглядатиме питання звільнення Галущенка та Гринчук 18 листопада - депутат
|Гринчук написала заяву про звільнення з посади міністерки енергетики
|У Норвегії проти використання суверенного фонду для гарантій кредиту ЄС для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Велика Британія заборонить послуги страхування експорту СПГ з рф
|США припинили виробництво монет номіналом 1 цент
|У G7 вивчають заходи проти країн, які допомагають фінансувати військові зусилля Росії
|Reuters: Плани Лукойлу з видобутку газу в Румунії зірвалися через санкції
|Президент Фінляндії вперше поїде на саміт G20
|Канада відкриє консульство у Гренландії
|Компанія з ОАЕ розпочала управління сирійським портом Тартус, звідки раніше вигнали росіян
Бізнес
|Apple може запустити власний супутниковий сервіс на iPhone
|Воррен Баффет «йде в тінь», пожертвує на благодійність $1,35 млрд
|Ryanair відмовляється від паперових авіаквитків
|ЄС готує послаблення правил конфіденційності заради розвитку ШІ
|Samsung представила LPDDR6 – нову мобільну пам’ять, яку може отримати Galaxy S26
|TSMC виходить на «золотий період» масового виробництва 3-нм чипів
|Microsoft створює команду для розробки штучного інтелекту у сфері медичної діагностики