США: Китай погодився на план щодо припинення виробництва речовин, пов'язаних з фентанілом

Очільник Федерального бюро розслідувань США Каш Патель заявив, що Китай погодився на план щодо припинення виробництва хімічних речовин, пов'язаних з фентанілом, в рамках угоди з адміністрацією американського президента Дональда Трампа про боротьбу з опіоїдом.

Його слова цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Патель зазначив, що ця угода стала результатом його поїздки до Пекіна минулого тижня.

"Китайська Народна Республіка повністю визначила та внесла до списку всі 13 прекурсорів, що використовуються для виробництва фентанілу", - сказав Патель.

Також він наголосив, що Китай "погодився контролювати сім хімічних дочірніх компаній, які також використовуються для виробництва цього смертельного наркотику".

Нагадаємо, 30 жовтня Трамп заявив, що задоволений результатами своєї зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном, зазначивши, що їм вдалось домовитись "майже про все".

31 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що скасує всі мита на китайські товари, пов'язані з фентанілом, якщо Пекін посилить контроль за експортом цього наркотику та хімічних речовин, що використовуються для його виробництва.

На початку листопада Китай призупинив заборону на експорт деяких матеріалів подвійного призначення до США. Окрім цього, Міністерство торгівлі Китаю оголосило, що країна внесе зміни до переліку хімічних речовин, які є прекурсорами наркотиків, і вимагатиме ліцензії на експорт певних хімічних речовин до США, Канади та Мексики.