НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США припинили виробництво монет номіналом 1 цент

 

У Сполучених Штатах Америки припинили виробництво пенні - монет номіналом 1 цент. Церемонія карбування останніх одноцентових монет відбулася в середу у Філадельфії на найбільшому у світі монетному дворі, хоча насправді останні пенні для громадського обігу були виготовлені ще в липні, пише The Philadelphia Inquirer.

Уряд США виробляв пенні у Філадельфії з 1793 року, коли це місто було столицею країни.

Основна причина відмови від карбування пенні - її збитковість через інфляцію та зміни в способах оплати. Монета коштує 3,69 цента у виробництві, тобто більше, ніж її номінальна вартість.

Припинення виробництва заощадить близько $56 мільйонів на рік, за оцінкою державної скарбниці США.

В обігу перебувають близько 300 мільярдів одноцентових монет, вони залишаються законними засобами платежу.

Рішення про припинення випуску пенні ухвалив міністр фінансів Скотт Бессент за розпорядженням президента Дональда Трампа, який взимку закликав припинити виробництво збиткових монет. Голова скарбниці США Брендон Біч назвав це "політикою здорового глузду" щодо приведення валюти у відповідність до сучасного використання.

Востаннє США скасовували дрібну монету - номіналом пів цента - ще в 1857 році, майже 170 років тому.

Монетний двір продовжує виробляти інші монети, серед яких і п'ятицентовики (нікелі), що теж коштують дорожче за номінал. Поки що плани щодо їх скасування не оголошувалися.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0377
  0,0238
 0,06
EUR
 1
 48,6544
  0,0443
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7411  0,11 0,25 42,2979  0,08 0,19
EUR 48,4657  0,09 0,18 49,0807  0,10 0,21

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0750  0,18 0,42 42,1050  0,17 0,42
EUR 48,7100  0,10 0,21 48,7500  0,11 0,23

