У G7 вивчають заходи проти країн, які допомагають фінансувати військові зусилля Росії

 

Міністри закордонних справ країн "Групи семи" підтримали необхідність збільшення витрат Росії на війну проти України і заявили, що вивчають нові заходи тиску на країни, які допомагають агресору.

Про це йдеться в заяві міністрів за результатами зустрічі у Канаді, передає "Європейська правда".

Під час зустрічі міністри підтвердили непохитну підтримку України у захисті її територіальної цілісності та права на існування, свободи, суверенітету та незалежності.

"Ми підтвердили, що негайне припинення вогню є вкрай необхідним. Ми погодилися, що нинішня лінія зіткнення має бути відправною точкою переговорів. Ми залишаємося відданими принципу, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою", - йдеться у заяві.

"Ми збільшуємо економічні витрати для Росії та вивчаємо заходи проти країн та організацій, які допомагають фінансувати військові зусилля Росії", - додали міністри.

Вони також засудили надання Росії військової допомоги з боку КНДР та Ірану, а також постачання зброї та компонентів подвійного призначення з боку Китаю, який є вирішальним чинником, що сприяє російській війні.

"Ми взяли до уваги триваючі дискусії щодо широкого спектру варіантів фінансування, включаючи подальше використання знерухомлених російських суверенних активів в наших юрисдикціях на скоординованій основі для підтримки України", - йдеться у заяві.

Міністри також засудили нещодавні прямі атаки Росії на енергетичну інфраструктуру та підтвердили підтримку енергетичної безпеки України.

На прохання України на полях зустрічі "Групи семи" у Канаді також відбулася зустріч українського міністра Андрія Сибіги з міністрами закордонних справ Італії, Німеччини, Франції та топдипломаткою Європейського Союзу.
