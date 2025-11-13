Reuters: Плани Лукойлу з видобутку газу в Румунії зірвалися через санкції

Компанія Vantage Drilling, що базується в Дубаї, розірвала контракт на розробку родовища у Чорному морі у 2026 році "через зміни в економічних санкціях".

Reuters з посиланням на джерела пише, що це був контракт з Лукойлом. Компанії мали разом працювати на родовищі Trident.

Сама Vantage Drilling 19 жовтня повідомила про скасування контракту на експлуатацію бурового судна Platinum Explorer, але не назвала замовника.

За чотири дні до оголошення Vantage Drilling санкції проти Лукойлу та Роснєфті запровадила Велика Британія, а потім, 22 жовтня, - США.

Vantage Drilling відмовилася коментувати інформацію про те, що контракт було укладено з Лукойлом, але заявила, що "розірвала контракт, оскільки відповідні санкції зробили його виконання незаконним".

Лукойлу належить 85% у родовищах Trident та Est Rapsodia у партнерстві з румунською держкомпанією Romgaz. Вони сподівалися розпочати буріння у 2026 році, але тепер ці плани опинилися під питанням.

Для Лукойлу це вже другий випадок за тиждень, коли через санкції зривається робота на закордонних родовищах. 10 листопада Лукойл оголосив про форс-мажор на іракському нафтовому родовищі "Західна Курна-2" - своєму найціннішому закордонному активі.