Президент Фінляндії вперше поїде на саміт G20

 

Президент Фінляндії Александр Стубб візьме участь у саміті Групи двадцяти у Південно-Африканській Республіці, що буде першою такою участю.

Про це повідомили у пресслужбі президента Фінляндії, пише "Європейська правда".

Александр Стубб, а з ним також міністр з економічних справ 22-23 листопада вирушать до Йоганнесбурга, столиці ПАР, на саміт країн G20. Це буде першою участю президента Фінляндії у саміті "двадцятки".

Програма передбачає виступи Стубба у двох окремих сесіях. На полях саміту у Стубба запланована низка двосторонніх зустрічей з іншими лідерами.

До складу G20 входять Аргентина, Австралія, Бразилія, Канада, Китай, Франція, Німеччина, Італія, Британія, США, Росія, Туреччина, Індія, Індонезія, Мексика, Саудівська Аравія, ПАР, Японія та Південна Корея, а також Африканський Союз та ЄС.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що представники його адміністрації не братимуть участі в цьогорічному саміті "Групи двадцяти" у Південній Африці.

У 2026 році саміт прийматимуть США у гольф-комплексі Трампа у Маямі.
 

