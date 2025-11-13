Фінансові новини
13.11.25
- 10:46
RSS
мапа сайту
Президент Фінляндії вперше поїде на саміт G20
09:38 13.11.2025 |
Президент Фінляндії Александр Стубб візьме участь у саміті Групи двадцяти у Південно-Африканській Республіці, що буде першою такою участю.
Про це повідомили у пресслужбі президента Фінляндії, пише "Європейська правда".
Александр Стубб, а з ним також міністр з економічних справ 22-23 листопада вирушать до Йоганнесбурга, столиці ПАР, на саміт країн G20. Це буде першою участю президента Фінляндії у саміті "двадцятки".
Програма передбачає виступи Стубба у двох окремих сесіях. На полях саміту у Стубба запланована низка двосторонніх зустрічей з іншими лідерами.
До складу G20 входять Аргентина, Австралія, Бразилія, Канада, Китай, Франція, Німеччина, Італія, Британія, США, Росія, Туреччина, Індія, Індонезія, Мексика, Саудівська Аравія, ПАР, Японія та Південна Корея, а також Африканський Союз та ЄС.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що представники його адміністрації не братимуть участі в цьогорічному саміті "Групи двадцяти" у Південній Африці.
У 2026 році саміт прийматимуть США у гольф-комплексі Трампа у Маямі.
