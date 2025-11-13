Канада відкриє консульство у Гренландії

Канада вирішила відкрити своє постійне дипломатичне представництво у Гренландії на тлі недружніх заяв США.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це з посиланням на слова міністерки закордонних справ Канади Аніти Ананд пише CBC News.

"Глава МЗС Канади Аніта Ананд цього тижня відкриє нове консульство Канади у столиці Гренландії, намагаючись зміцнити звʼязки на тлі складних відносин зі США", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що уряд Гренландії вже висловив намір здійснити взаємний крок й відкрити свою дипмісію у Оттаві.

Окрім цього, Канада також незабаром відкриє консульство у Анкориджі на Алясці. "Це - безпрецедентне розширення нашої присутності в Арктиці. Ми наполегливо працюємо, аби відігравати свою роль великої арктичної держави у час мінливої геополітичної ситуації", - сказала Ананд.

Як повідомляв Укрінформ, у травні міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен викликав в.о. посла США у Копенгагені після публікації в газеті The Wall Street Journal, в якій ідеться про доручення розвідці США посилити збір даних щодо Гренландії.

Того ж місяця президент США заявив, що не виключає застосування військової сили для захоплення Гренландії.