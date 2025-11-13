Авторизация

Компанія з ОАЕ розпочала управління сирійським портом Тартус, звідки раніше вигнали росіян

 

Один із найбільших світових портових операторів DP World із Об'єднаних Арабських Еміратів офіційно розпочав управління сирійським портом Тартус на березі Середземного моря, який експрезидент Сирії Башар Асад віддавав в управління російській «СТГ Інжиніринг».

Про це йдеться у заяві еміратської компанії, передає Укрінформ.

«Компанія DP World розпочала діяльність у порту Тартус після його офіційної передачі від Генерального управління сухопутних і морських портів Сирії», - зазначається в заяві.

У ній ідеться, що компанія з ОАЕ, третій за величиною портовий оператор у світі, в рамках 30-річної концесійної угоди щодо порту Тартус інвестує в його розвиток $800 млн, що стане однією з найбільших міжнародних інвестицій у логістичний сектор Сирії за останні роки.

«Ми розпочали шлях до перетворення порту Тартус на морські ворота світового класу і, тісно співпрацюючи з урядом Сирії, прагнемо побудувати сучасний та цифровий порт, який стане ключовим торговельним центром у Східному Середземномор'ї», - заявив генеральний директор новоствореного підприємства DP World Tartus Фахад Аль-Банна.

Наразі компанія DP World продовжує комплексну оцінку інфраструктури порту, в тому числі обладнання, причалів, складських приміщень та логістичних об'єктів, а також його технічну діагностику, на основі чого буде підготовлено дорожню карту реконструкції та розвитку порту.

У короткостроковій перспективі компанія зосередиться на днопоглиблювальних роботах, модернізації та заміні розвантажувального обладнання.

Середньострокова стратегія передбачає оновлення портової інфраструктури, розширення складських потужностей та інвестиції у розвиток терміналів для вантажів усіх типів.

Управління портом Тартус, другим за величиною морським портом у Сирії на березі Середземного моря, до повалення Асада здійснювала російська «СТГ Інжиніринг», яка у 2019 році уклала інвестиційний контракт із попереднім сирійським урядом та отримала порт в управління на 49 років і обіцяла понад $500 мільйонів інвестицій у його модернізацію. Російський оператор свої зобов'язання не виконував, тому нова сирійська влада розірвала угоду з ним у січні цього року.

У середині травня уряд Сирії та група DP World (Dubai Port World) уклали меморандум, який передбачав розвиток та експлуатацію багатофункціонального термінала в Тартусі, а в остаточній угоді, підписаній у липні, еміратська компанія зобов'язалась також допомогти сирійській стороні створити промислові кластери та вільні економічні зони поблизу порту.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0377
  0,0238
 0,06
EUR
 1
 48,6544
  0,0443
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7411  0,11 0,25 42,2979  0,08 0,19
EUR 48,4657  0,09 0,18 49,0807  0,10 0,21

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0750  0,18 0,42 42,1050  0,17 0,42
EUR 48,7100  0,10 0,21 48,7500  0,11 0,23

