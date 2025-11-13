Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США зняли санкції з проєкту АЕС «Росатома» в Угорщині

 

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон зняв санкції з проєкту з розширення угорської атомної електростанції (АЕС) "Пакш", який реалізує російська державна корпорація "Росатом". Про це він повідомив у ніч на четвер, 13 листопада, після зустрічі міністрів закордонних справ країн Групи семи (G7) у Канаді.

"Друга черга АЕС "Пакш" уже будується, і угорцям необхідно її завершити. Оскільки проєкт розроблений і виконується російською компанією, ми хочемо, щоб вони змогли його добудувати", - сказав Рубіо. За його словами, це дозволить Угорщині досягти енергетичної незалежності.

АЕС "Пакш"

Росія та Угорщина підписали документи про будівництво двох нових енергоблоків №5 і 6 ("Пакш-2") у 2014 році. Загальна вартість проєкту оцінювалася в 12,5 мільярда євро. У серпні 2022 року Угорське управління з атомної енергетики видало "Росатому" ліцензію на зведення блоків. У травні 2023 року Європейська Комісія схвалила поправки до угод щодо будівництва та фінансування станції. У листопаді 2023 року уряд Угорщини та російська державна корпорація підписали графік робіт. Підключення нових енергоблоків до мережі заплановане на початок 2030-х років.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто зазначав, що розрахунки з Росією за проєктом здійснювалися через Газпромбанк, який потрапив під американські санкції в 2024 році. Санкції США проти розширення "Пакш" із російською участю були запроваджені в листопаді 2024 року адміністрацією президента-демократа Джо Байдена. У грудні цього року стало відомо, що Європейський Союз звернувся до США з проханням пом'якшити санкції проти Газпромбанку, який відіграє ключову роль в розрахунках за постачання російського газу до країн ЄС.

У вересні суд Європейського Союзу в Люксембурзі анулював рішення Єврокомісії про схвалення фінансової участі Угорщини в будівництві нових енергоблоків "Пакш" спільно з Росією. Суд дійшов висновку, що Єврокомісія не мала достатніх підстав для дозволу Угорщині укладати прямий контракт з підприємством "Росатому" без тендеру.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0377
  0,0238
 0,06
EUR
 1
 48,6544
  0,0443
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7411  0,11 0,25 42,2979  0,08 0,19
EUR 48,4657  0,09 0,18 49,0807  0,10 0,21

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0750  0,18 0,42 42,1050  0,17 0,42
EUR 48,7100  0,10 0,21 48,7500  0,11 0,23

Бізнес