Фінансові новини
- |
- 13.11.25
- |
- 10:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп підписав закон, який завершив найдовший шатдаун в історії США
09:02 13.11.2025 |
Президент Дональд Трамп в середу підписав закон, що припиняє найдовшу в історії США паузу в роботі уряду, через кілька годин після того, як Палата представників проголосувала за відновлення перерваної продовольчої допомоги, виплату зарплати сотням тисяч федеральних службовців і відновлення системи управління повітряним рухом.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.
Палата, контрольована республіканцями, ухвалила пакет 222-209 голосами, причому підтримка Трампа значною мірою згуртувала його партію перед обличчям запеклої опозиції з боку демократів Палати представників, які розгнівані тим, що тривале протистояння, розпочате їхніми колегами з Сенату, не дозволило укласти угоду про продовження субсидій на федеральне медичне страхування.
Підпис Трампа під законопроєктом, який раніше цього тижня пройшов через Сенат, дозволить федеральним службовцям, які не працювали протягом 43-денного шатдауну, повернутися на свої робочі місця вже в четвер, хоча невідомо, як швидко відновляться повноцінні урядові послуги та операції.
"Ми ніколи не можемо допустити, щоб це сталося знову. Це не спосіб керувати країною", - заявив Трамп в Овальному кабінеті під час нічної церемонії підписання, яку він використовував для критики демократів.
Угода продовжує фінансування до 30 січня, залишаючи федеральний уряд на шляху до продовження додавання близько 1,8 трильйона доларів на рік до свого боргу в 38 трильйонів доларів.
Завершення шатдауну дає певну надію на те, що сервіси, які мають вирішальне значення для авіаперевезень, матимуть час на відновлення, адже до критичної хвилі подорожей на День подяки залишилося всього два тижні. Відновлення продовольчої допомоги мільйонам сімей може також звільнити місце в бюджетах домогосподарств для витрат, оскільки сезон різдвяних покупок набирає обертів.
Це також означає відновлення в найближчі дні потоку даних про економіку США від ключових статистичних агентств. Відсутність даних залишала інвесторів, політиків та домогосподарства в значній мірі в невіданні щодо стану ринку праці, траєкторії інфляції та темпів споживчих витрат і економічного зростання в цілому.
Деякі прогалини в даних, ймовірно, будуть постійними, оскільки Білий дім заявив, що звіти про зайнятість та індекс споживчих цін за жовтень, можливо, ніколи не будуть опубліковані.
За оцінками багатьох економістів, за шість тижнів паузи валовий внутрішній продукт скоротився більш ніж на одну десяту відсоткового пункту, хоча очікується, що більша частина втраченого обсягу виробництва буде відшкодована в найближчі місяці.
Як повідомлялося, через тривалий шатдаун, у США відклали експорт американської зброї на суму понад $5 млрд, призначеної для підтримки союзників по НАТО та України.
У середу, 5 листопада, вимушена пауза у роботі федерального уряду США через непогоджений додатковий бюджет стала найдовшою в історії, побивши 35-денний рекорд, встановлений під час першого терміну Дональда Трампа.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін та міністерства під час війни самі оцінюватимуть діяльність наглядових рад держкомпаній
ТОП-НОВИНИ
|В Україні скоро розгорнуть першу «стіну дронів» для протидії російським безпілотникам
|Рада розглядатиме питання звільнення Галущенка та Гринчук 18 листопада - депутат
|Гринчук написала заяву про звільнення з посади міністерки енергетики
|У Норвегії проти використання суверенного фонду для гарантій кредиту ЄС для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|США припинили виробництво монет номіналом 1 цент
|У G7 вивчають заходи проти країн, які допомагають фінансувати військові зусилля Росії
|Reuters: Плани Лукойлу з видобутку газу в Румунії зірвалися через санкції
|Президент Фінляндії вперше поїде на саміт G20
|Канада відкриє консульство у Гренландії
|Компанія з ОАЕ розпочала управління сирійським портом Тартус, звідки раніше вигнали росіян
Бізнес
|Apple може запустити власний супутниковий сервіс на iPhone
|Воррен Баффет «йде в тінь», пожертвує на благодійність $1,35 млрд
|Ryanair відмовляється від паперових авіаквитків
|ЄС готує послаблення правил конфіденційності заради розвитку ШІ
|Samsung представила LPDDR6 – нову мобільну пам’ять, яку може отримати Galaxy S26
|TSMC виходить на «золотий період» масового виробництва 3-нм чипів
|Microsoft створює команду для розробки штучного інтелекту у сфері медичної діагностики