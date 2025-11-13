Фінансові новини
Російський бюджет почав втрачати несировинні доходи слідом за нафтогазовими
23:31 12.11.2025 |
Російський бюджет уперше цього року зіткнувся з падінням зборів несировинних податків.
Як свідчать дані російського Мінфіну, в жовтні до федеральної скарбниці надійшло 2,1 трлн руб. ненафтогазових доходів - на 4% менше, ніж у жовтні роком раніше, передає The Moscow Times.
Сировинні доходи минулого місяця обвалилися на 27% рік до року, внаслідок чого загальний обсяг надходжень до російського бюджету також пішов у мінус - на 12% у річному вираженні.
Нагромадженим підсумком за 10 місяців нафтогазові доходи перевищують торішні - на 11%, проте динаміка погіршується, і це є результатом уповільнення економіки.
За даними Росстату, темпи зростання російського ВВП у третьому кварталі впали до 0,6% - у 7 разів порівняно з торішніми. Темпи зростання промисловості сповільнилися в 11 разів - до 0,5% з 5,6% минулого року, а ключові цивільні галузі пішли в мінус: виробництво продуктів харчування впало на 0,2%, одягу та взуття - на 2,3%, меблів - на 9,7%. Після нальотів українських дронів нафтопереробка втратила 4,5% випуску. Вперше з 2022 року в рецесію скотилася металургія, де випуск скоротився на 3,3%.
Які саме податки просіли у жовтні, встановити неможливо, оскільки Мінфін РФ засекретив детальну статистику.
Мінфін Росії відповідає скороченням витрат: у жовтні вони виявилися на 12% нижчими за торішні. Незважаючи на це, бюджет повернувся до дефіциту, який за місяць становив близько 400 млрд руб., а накопиченим підсумком за січень-жовтень збільшився до 4,2 трлн руб.
Стан російського бюджету
Раніше стало відомо, що зростання доходів федерального бюджету Росії за підсумками січня-жовтня 2025 року уповільнилося майже до нуля, водночас видатки збільшилися на понад 15%.
Загалом доходи російського бюджету за 10 місяців поточного року становили 29,68 трлн руб., що лише на 0,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Зокрема: так звані "ненафтогазові доходи" становили 22,43 трлн руб. (+11,3%), нафтогазові доходи становили 7,5 трлн руб. (падіння на 21,4%),
Як повідомлялося, через падіння нафтогазових доходів та уповільнення зростання економіки у Росії вже двічі вносили зміни до федерального бюджету, збільшуючи його дефіцит.
Спочатку Мінфін РФ розраховував зібрати за рік 40,3 трлн руб., навесні цей показник знизили до 38,5 трлн руб., а восени - до 36,6 трлн руб. Водночас витрати федерального бюджету РФ цього року збільшено на пів трильйона рублів - до 42,8 трлн руб.
У підсумку, дефіцит федерального бюджету у 2025 році зросте до до рекордних 5,74 трлн руб. (близько $71 млрд за поточним курсом), або 2,6% ВВП. До цього найбільший дефіцит бюджету РФ було зафіксовано в пандемійному 2020 році: 4,1 трлн руб., тоді це становило 3,8% ВВП.
Для фінансування дефіциту російський уряд збільшить держборг. Програма запозичень на 2025 рік збільшена на 2,2 трлн руб. - до майже 7 трлн руб., загалом держборг за підсумками року зросте на 5,4 трлн руб. При цьому витрачати кошти резервного Фонду національного добробуту для покриття дефіциту не планують.
Доходи федерального бюджету РФ від нафти і газу у вересні становили лише 582,5 млрд руб., що на 24,5% менше, ніж за аналогічний період торік.
До того стало відомо, що російський уряд очікує, що внески нафтогазової промисловості до національного бюджету цього року знизяться до найнижчого рівня з часів пандемії 2020 року. Так, згідно з поправками до бюджету Росії на 2025 рік, РФ збере близько 8,65 трлн руб. ($100 млрд) податків від нафтової та газової промисловості. Це приблизно на 22% менше, ніж доходи минулого року.
На початку вересня єврокомісар із питань енергетики Дан Йоргенсен заявив, що після ухвалення Європейським Союзом рішення про повну відмову від російських енергоресурсів це має означати, що навіть після встановлення миру в Україні ЄС не повернеться до закупівель у Росії.
У середині червня Європейська Комісія ухвалила законодавчу пропозицію, спрямовану на поступову відмову від імпорту російського газу та нафти в країни Євросоюзу до кінця 2027 року.
