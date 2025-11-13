Авторизация

Останній великий американський банк остаточно пішов з Росії

 

Американський Сitibank, який колись входив до двадцятки найбільших за розміром активів на російському ринку, остаточно йде з Росії.

Новим власником дочірнього банку американської групи у Росії - "Сітібанку" - стане місцева фінансова група "Ренесанс Капітал", дозвіл для завершення угоди у середу надав російський диктатор Путін, повідомляє The Moscow Times.

Сума угоди у документі не розкривається.

Як повідомлялося, Citigroup планувала продаж роздрібного бізнесу у Росії ще на початку 2021 року, а після вторгнення в Україну фактично почала його поступово згортати. З початку 2022 року портфель кредитів російського "Сітібанку" зменшився на 98%, обсяг вкладів фізосіб і коштів на корпоративних рахунках - у 90-150 разів.

Торік банк зупинив обслуговування дебетових карток і операції через російську "Систему швидких платежів", а також перекази, зняття готівки через термінали. У листопаді 2024 року Citibank закрив останнє відділення для роздрібних клієнтів в Москві. А з 1 листопада цього року банк припинив нарахування відсотків, а також підтримку всіх заощаджувальних і накопичувальних рахунків у РФ.

Citi був одним із перших міжнародних банків, що вийшли на російський ринок. Група відкрила своє представництво в Москві в 1992 році, через рік отримала ліцензію для ведення банківської діяльності в Росії. Із 1998 року американська група також має дочірній "Сітібанк" в Україні.

Після початку війни більшість західних банків заявили про вихід з російського ринку, але продати свій бізнес у РФ змогли лише окремі гравці, зокрема Societe Generale, ING і Goldman Sachs. Продаж російського активу Raiffeisen блокує Кремль, прагнучи зберегти "фінансові мости" з ЄС.

Однак європейські банки у РФ також поступово згротають діяльність: Raiffeisen у серпні минулого року обмежив міжнародні перекази для більшості клієнтів, UniCredit 1 жовтня оголосив про припинення прийому нових корпоративних клієнтів і підвищення тарифів у 8-10 разів. Обидва перебувають під тиском ЄЦБ щодо швидкого згортання операцій у РФ.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: США, Росія
 

