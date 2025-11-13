Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Вартість «Лукойла» впала на $10 мільярдів після санкцій США

 

Акції однієї з найбільших нафтових компаній РФ - «Лукойла» - четвертий тиждень поспіль продовжують стрімко дешевшати на Московській біржі на тлі санкцій США та зірваної угоди з продажу іноземних активів компанії.

Про це повідомляє The Moscow Times, передає Укрінформ

На торгах у середу акції «Лукойла» падали до 4900 рублів за штуку - найнижчого рівня за останні два з половиною роки. За день котирування вони обвалилися на 4,6%, з початку тижня - на 7,4%, а з 23 жовтня, коли були введені санкції, - на 18,6%. В результаті ринкова капіталізація найбільшої приватної нафтової компанії РФ скоротилася на 777 млрд рублів, або 9,6 млрд дол.

«Лукойл» став лідером падіння на біржі: інвестори побоюються, що через санкції йому не позбутись іноземних активів без істотних втрат, зазначає провідний аналітик Freedom Finance Наталія Мільчакова.

«Лукойл», який працює в 11 країнах світу - від Західної Європи до Латинської Америки - зіткнувся з практично повним паралічем на зарубіжних ринках. Спроба продати ці активи швейцарській Gunvor була заблокована Мінфіном США. Нині в «Лукойлі» готуються до того, що всі закордонні активи вартістю 14 млрд євро будуть втрачені, розповіло Financial Times джерело, знайоме з ситуацією. Крім того, як розповіли виданню люди з російського енергетичного сектору, «Роснефть» зрештою повністю поглинути «Лукойл».

За оцінкою джерела Politico, колишнього топменеджера «Лукойла», втрата іноземних активів позбавить компанію третини виручки. Минулого року вона досягла рекордних 8,4 трлн рублів, з яких понад 1 трлн «Лукойл» виплатив акціонерам.

Ліцензія, видана Мінфіном США на завершення угод з «Лукойлом», закінчується 21 листопада. До цієї дати компанія повинна позбутися іноземних активів. Однак продати все за такий термін нереально, зазначає керуючий партнер Kasatkin Consulting Дмитро Касаткін: звичайний термін для подібних активів - 6-12 місяців.

Як повідомляв Укрінформ, після санкцій США, які ще офіційно не набрали чинності, «Лукойл» втратив можливість керувати своїми активами закордоном: в Іраку він не може отримати ні грошей, ні нафти за видобуток на родовищі «Західна Курна-2», у Фінляндії залишилася без палива мережа заправок Teboil, яка належить компанії, а торговельний підрозділ «Лукойла» - швейцарська Litasco - не може зафрахтувати танкери і проводити платежі.

Проти «Лукойлу» ввела санкції також Велика Британія.
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0377
  0,0238
 0,06
EUR
 1
 48,6544
  0,0443
 0,09

Курс обміну валют на вчора, 11:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6354  0,09 0,21 42,2196  0,05 0,11
EUR 48,3765  0,03 0,07 48,9792  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0750  0,18 0,42 42,1050  0,17 0,42
EUR 48,7100  0,10 0,21 48,7500  0,11 0,23

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес