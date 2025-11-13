Вартість «Лукойла» впала на $10 мільярдів після санкцій США

Акції однієї з найбільших нафтових компаній РФ - «Лукойла» - четвертий тиждень поспіль продовжують стрімко дешевшати на Московській біржі на тлі санкцій США та зірваної угоди з продажу іноземних активів компанії.

Про це повідомляє The Moscow Times, передає Укрінформ

На торгах у середу акції «Лукойла» падали до 4900 рублів за штуку - найнижчого рівня за останні два з половиною роки. За день котирування вони обвалилися на 4,6%, з початку тижня - на 7,4%, а з 23 жовтня, коли були введені санкції, - на 18,6%. В результаті ринкова капіталізація найбільшої приватної нафтової компанії РФ скоротилася на 777 млрд рублів, або 9,6 млрд дол.

«Лукойл» став лідером падіння на біржі: інвестори побоюються, що через санкції йому не позбутись іноземних активів без істотних втрат, зазначає провідний аналітик Freedom Finance Наталія Мільчакова.

«Лукойл», який працює в 11 країнах світу - від Західної Європи до Латинської Америки - зіткнувся з практично повним паралічем на зарубіжних ринках. Спроба продати ці активи швейцарській Gunvor була заблокована Мінфіном США. Нині в «Лукойлі» готуються до того, що всі закордонні активи вартістю 14 млрд євро будуть втрачені, розповіло Financial Times джерело, знайоме з ситуацією. Крім того, як розповіли виданню люди з російського енергетичного сектору, «Роснефть» зрештою повністю поглинути «Лукойл».

За оцінкою джерела Politico, колишнього топменеджера «Лукойла», втрата іноземних активів позбавить компанію третини виручки. Минулого року вона досягла рекордних 8,4 трлн рублів, з яких понад 1 трлн «Лукойл» виплатив акціонерам.

Ліцензія, видана Мінфіном США на завершення угод з «Лукойлом», закінчується 21 листопада. До цієї дати компанія повинна позбутися іноземних активів. Однак продати все за такий термін нереально, зазначає керуючий партнер Kasatkin Consulting Дмитро Касаткін: звичайний термін для подібних активів - 6-12 місяців.

Як повідомляв Укрінформ, після санкцій США, які ще офіційно не набрали чинності, «Лукойл» втратив можливість керувати своїми активами закордоном: в Іраку він не може отримати ні грошей, ні нафти за видобуток на родовищі «Західна Курна-2», у Фінляндії залишилася без палива мережа заправок Teboil, яка належить компанії, а торговельний підрозділ «Лукойла» - швейцарська Litasco - не може зафрахтувати танкери і проводити платежі.

Проти «Лукойлу» ввела санкції також Велика Британія.