Фінансові новини
- |
- 13.11.25
- |
- 05:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Президент Болгарії вдруге за тижень ветував закон, що стосується НПЗ Лукойлу
23:05 12.11.2025 |
Президент Болгарії Румен Радев наклав вето на закон, який дозволяє запровадити зовнішнє управління на нафтопереробному заводі Лукойлу в Бургасі. Про це повідомила пресслужба болгарського президента.
Документ, який змінює повноваження спеціального управителя Lukoil Neftochim Burgas, Народні збори (парламент) Болгарії ухвалили 7 листопада.
Глава держави повернув закон у парламент на нове обговорення.
"Президент вважає, що зміни в законі ведуть до підриву правопорядку в країні, суперечать основним європейським правовим нормам та становлять високий ризик для державних фінансів", - йдеться у повідомленні пресслужби Рудева.
Депутати керівної більшості вже заявили, що мають намір подолати вето.
Зміни до закону про регулювання обігу нафти та нафтопродуктів у країні передбачають, що на НПЗ у Бургасі запровадять посаду спеціального управителя, який де-факто має підготувати завод до продажу неросійським інвесторам.
Лукойл грошей від продажу не отримає - кошти заморозять на спецрахунку, доки з компанії не знімуть західні санкції.
5 листопада президент Румен Радев наклав вето на закон про інвестиції, який регулює умови можливого продажу болгарських активів Лукойлу, але парламент більшістю подолав вето.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін та міністерства під час війни самі оцінюватимуть діяльність наглядових рад держкомпаній
ТОП-НОВИНИ
|В Україні скоро розгорнуть першу «стіну дронів» для протидії російським безпілотникам
|Рада розглядатиме питання звільнення Галущенка та Гринчук 18 листопада - депутат
|Гринчук написала заяву про звільнення з посади міністерки енергетики
|У Норвегії проти використання суверенного фонду для гарантій кредиту ЄС для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Кабмін та міністерства під час війни самі оцінюватимуть діяльність наглядових рад держкомпаній
|Сибіга на полях зустрічі G7 поговорив з Рубіо про тиск на Росію
|Російський бюджет почав втрачати несировинні доходи слідом за нафтогазовими
|Останній великий американський банк остаточно пішов з Росії
|Вартість «Лукойла» впала на $10 мільярдів після санкцій США
|На танкерах у світових океанах накопичено мільярд барелів нафти - Bloomberg
Бізнес
|Apple може запустити власний супутниковий сервіс на iPhone
|Воррен Баффет «йде в тінь», пожертвує на благодійність $1,35 млрд
|Ryanair відмовляється від паперових авіаквитків
|ЄС готує послаблення правил конфіденційності заради розвитку ШІ
|Samsung представила LPDDR6 – нову мобільну пам’ять, яку може отримати Galaxy S26
|TSMC виходить на «золотий період» масового виробництва 3-нм чипів
|Microsoft створює команду для розробки штучного інтелекту у сфері медичної діагностики