Президент Болгарії вдруге за тижень ветував закон, що стосується НПЗ Лукойлу

 

Президент Болгарії Румен Радев наклав вето на закон, який дозволяє запровадити зовнішнє управління на нафтопереробному заводі Лукойлу в Бургасі. Про це повідомила пресслужба болгарського президента.

Документ, який змінює повноваження спеціального управителя Lukoil Neftochim Burgas, Народні збори (парламент) Болгарії ухвалили 7 листопада.

Глава держави повернув закон у парламент на нове обговорення.

"Президент вважає, що зміни в законі ведуть до підриву правопорядку в країні, суперечать основним європейським правовим нормам та становлять високий ризик для державних фінансів", - йдеться у повідомленні пресслужби Рудева.

Депутати керівної більшості вже заявили, що мають намір подолати вето.

Зміни до закону про регулювання обігу нафти та нафтопродуктів у країні передбачають, що на НПЗ у Бургасі запровадять посаду спеціального управителя, який де-факто має підготувати завод до продажу неросійським інвесторам.

Лукойл грошей від продажу не отримає - кошти заморозять на спецрахунку, доки з компанії не знімуть західні санкції.

5 листопада президент Румен Радев наклав вето на закон про інвестиції, який регулює умови можливого продажу болгарських активів Лукойлу, але парламент більшістю подолав вето.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0377
  0,0238
 0,06
EUR
 1
 48,6544
  0,0443
 0,09

Курс обміну валют на вчора, 11:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6354  0,09 0,21 42,2196  0,05 0,11
EUR 48,3765  0,03 0,07 48,9792  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0750  0,18 0,42 42,1050  0,17 0,42
EUR 48,7100  0,10 0,21 48,7500  0,11 0,23

