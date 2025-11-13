Президент Болгарії вдруге за тижень ветував закон, що стосується НПЗ Лукойлу

Президент Болгарії Румен Радев наклав вето на закон, який дозволяє запровадити зовнішнє управління на нафтопереробному заводі Лукойлу в Бургасі. Про це повідомила пресслужба болгарського президента.

Документ, який змінює повноваження спеціального управителя Lukoil Neftochim Burgas, Народні збори (парламент) Болгарії ухвалили 7 листопада.

Глава держави повернув закон у парламент на нове обговорення.

"Президент вважає, що зміни в законі ведуть до підриву правопорядку в країні, суперечать основним європейським правовим нормам та становлять високий ризик для державних фінансів", - йдеться у повідомленні пресслужби Рудева.

Депутати керівної більшості вже заявили, що мають намір подолати вето.

Зміни до закону про регулювання обігу нафти та нафтопродуктів у країні передбачають, що на НПЗ у Бургасі запровадять посаду спеціального управителя, який де-факто має підготувати завод до продажу неросійським інвесторам.

Лукойл грошей від продажу не отримає - кошти заморозять на спецрахунку, доки з компанії не знімуть західні санкції.

5 листопада президент Румен Радев наклав вето на закон про інвестиції, який регулює умови можливого продажу болгарських активів Лукойлу, але парламент більшістю подолав вето.