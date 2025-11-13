Фінансові новини
США ввели санкції за допомогу Ірану виробляти ракети і дрони - у списку є підставні компанії з України
23:03 12.11.2025 |
Сполучені Штати в середу оголосили про санкції проти 32 фізичних та юридичних осіб, які допомагають Ірану в розвитку виробництва балістичних ракет і безпілотників.
Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів США.
Під санкції потрапили компанії з Ірану, Об'єднаних Арабських Еміратів, Туреччини, Китаю, Індії, Німеччини та України, "які керують численними мережами закупівель, що підтримують виробництво балістичних ракет та безпілотних літальних апаратів в Ірані", йдеться в повідомленні.
Одна з викритих мереж, серед іншого, з 2023 року координувала закупівлю Іраном компонентів для балістичних ракет з Китаю.
Інша мережа допомагала іранській державній компанії з закупівлями компонентів для БпЛА, використовуючи підставні компанії в Україні - ТОВ "ГК Імператив Україна" та ТОВ "Екофера", повідомляє Мінфін США.
"По всьому світу Іран використовує фінансові системи для відмивання коштів, закупівлі компонентів для своїх ядерних і звичайних озброєнь та підтримки своїх терористичних проксі", - прокоментував заступник міністра фінансів США Джон Герлі.
США послідовно запроваджують санкції проти Ірану, спрямовані на блокування його доходів від продажу нафти і отримання компонентів для розвитку військової програми.
Водночас нещодавно американський президент Дональд Трамп сказав, що готовий послабити санкції проти Ірану.
