- 13.11.25
- 05:13
RSS
мапа сайту
Перейменування Міноборони США на Міністерство війни може коштувати до $2 млрд: потрібно міняти таблички та бланки
22:58 12.11.2025 |
Перейменування Міністерства оборони США на Міністерство війни може коштувати до 2 млрд доларів. Це, зокрема, передбачатиме заміну вивісок, табличок, посвідчень і бланків по всій армії США, а також перероблення сайтів і програм.
Про це пише NBC News.
Так, за словами чиновників Білого дому, тільки одні вивіски й бланки коштуватимуть американській владі приблизно 1 мільярд доларів.
Значних внесків також потребуватиме переписування цифрового коду для всіх внутрішніх та зовнішніх вебсайтів департаменту, а також іншого комп'ютерного програмного забезпечення на засекречених та несекретних системах.
Як пише NBC News, рішення про перейменування відомства повинен затвердити Конгрес США. Наразі закон про перейменування не ухвалили, однак президент США Дональд Трамп вже підписав указ, який дозволив главі Пентагону Піту Гегсету називати себе «міністром війни».
«Ця зміна, яка є відсиланням до нашої гордої спадщини, є важливою, оскільки вона відображає основну місію Міністерства: перемогу у війнах. Це завжди була наша місія, і хоча ми сподіваємося на мир, ми будемо готуватися до війни», - заявив головний речник Пентагону Шон Парнелл.
Нагадаємо, наприкінці серпня під час зустрічі з президентом Південної Кореї Лі Дже Мьоном Трамп заявляв, що хотів би перейменувати Міністерство оборони на Міністерство війни. Він казав: «Я не хочу бути лише в обороні. Ми також хочемо наступати».
Напередодні він підписав відповідний указ, повернувши відомству назву, яку воно мало до закінчення Другої світової війни. Офіційні сторінки міністерства та його очільника Піта Гегсета у соцмережі X вже перейменували на «Міністерство війни» та «Міністр війни Піт Гегсет».
Військове міністерство у США існувало до 1947 року, коли тодішній президент Гаррі Трумен розділив відомство на армію й Повітряні сили та об'єднав з Військово-морським флотом. Тоді ж і з'явилося Міністерство оборони.
