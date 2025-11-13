Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Конгресі США оприлюднили нові листи Епштейна, де згадується ім’я Трампа

 

Демократи з Палати представників США 12 листопада оприлюднили три електронні листи, у яких сексуальний злочинець Джеффрі Епштейн кілька разів згадує президента США Дональда Трампа.

Про це пишуть BBC та CNN із посиланням на заяву демократів Комітету Палати представників США з питань нагляду та підзвітності.

З нових документів випливає, що Епштейн кілька разів згадував Дональда Трампа у листуванні зі своєю спільницею Гіслейн Максвелл та письменником Майклом Вольфом.

В електронному листі до Максвелл від квітня 2011 року йдеться: «Я хочу, щоб ти усвідомила, що той пес, який не гавкає, - це Трамп... [Жертва] провела кілька годин у моєму будинку з ним».

На це Гіслейн Максвелл нібито відповіла: «Я думала про це...»

Члени Республіканської партії з Комітету стверджують, що згаданою в листі жінкою є Вірджинія Джуффре - одна з найвідоміших жертв Епштейна, яка покінчила життя самогубством у квітні.

Республіканці звинувачують демократів у приховуванні її імені, оскільки Джуффре не винила Трампа в будь-яких протиправних діях.

Другий оприлюднений документ містить листування між Епштейном та Майклом Вольфом датоване кінцем січня 2019-го - приблизно за сім місяців до того, як Епштейн помер у в'язниці.

У ньому Епштейн, схоже, згадував твердження Трампа про те, що він просив Епштейна відмовитися від членства в клубі Мар-а-Лаго.

«Трамп сказав, що попросив мене відмовитися від членства, [хоча] я ніколи не був членом... Звичайно, він знав про дівчат, оскільки попросив Гіслейн припинити це», - йдеться в листі.

Раніше Білий дім заявляв, що Трамп заборонив Епштейну відвідувати його клуб Мар-а-Лаго «через те, що він був огидним», а сам Трамп казав, що розірвав дружбу з Епштейном, бо той «викрадав» молодих жінок, які працювали у спа-центрі клубу.

У третьому електронному листі, опублікованому Комітетом, Майкл Вольф нібито написав Епштейну 15 грудня 2015 року з темою heads up (попередження). Це був день дебатів республіканців на CNN, зазначає видання.

«Я чув, що CNN планує сьогодні ввечері запитати Трампа про його стосунки з вами - або в етері, або після дебатів», - нібито написав Вольф Епштейну.

На це Епштейн відповів: «Якщо ми зможемо підготувати для нього відповідь, як ви думаєте, якою вона має бути?». Ось, що нібито запропонував Вольф:

«Я думаю, ви повинні дозволити йому повіситися. Якщо він скаже, що не був у літаку або в будинку, це дасть вам цінний піар і політичний капітал. Ти можеш підвісити його так що це потенційно принесе тобі позитивну вигоду, або - якщо дійсно виглядає, що він може виграти - ти можеш врятувати його, створивши борг. Звичайно, можливо, що, коли його запитають, він скаже, що Джеффрі - чудовий хлопець, який отримав несправедливе ставлення і є жертвою політкоректності, яка буде заборонена в режимі Трампа».

Що кажуть у Білому домі?

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що оприлюднення цих електронних листів є спробою «дискредитувати президента Трампа», цитує її BBC.

«Демократи вибірково передали електронні листи ліберальним ЗМІ, щоб створити фальшиву історію з метою дискредитації президента Трампа», - сказала Лівітт.

Вона також наголосила, що «неназвана жертва», про яку йдеться в цих електронних листах, - це покійна Вірджинія Джуффре, яка «неодноразово заявляла, що президент Трамп не був причетний до жодних правопорушень і був дуже привітним до неї під час їхніх обмежених контактів».

Вон також нагадала, що Трамп вигнав Епштейна зі свого клубу «кілька десятиліть тому» за те, що той непристойно поводився з його співробітницями, включно з Джуффре.

«Ці історії є нічим іншим, як недобросовісними спробами відвернути увагу від історичних досягнень президента Трампа, і будь-який американець зі здоровим глуздом бачить, що це обман і явна спроба відвернути увагу від відновлення роботи уряду», - додала речниця Білого дому.

Про справу Джеффрі Епштейна

У 2007 році мільярдера звинуватили в сутенерстві та схилянні декількох десятків неповнолітніх до секс-бізнесу. Розслідування тривало протягом 2002-2005 років у Нью-Йорку та Флориді.

Тоді Епштейн пішов на угоду зі слідством - його справою займався Алекс Акоста, який був прокурором Південної Флориди. За угодою мільярдер провів у в'язниці лише 13 місяців. Крім того, Акоста погодився приховати факт угоди зі слідством від жертв у цій справі.

У листопаді 2018 року газета Miami Herald опублікувала власне розслідування, присвячене справі Епштейна і ролі Акости в ній. За старою справою журналістам вдалося знайти близько 60 жертв насильства з боку мільярдера.

На початку 2019 року суд Південної Флориди ухвалив, що приховування інформації від жертв було незаконним. 7 липня 2019-го мільярдера затримали. За версією слідства, Епштейн отримував сексуальні послуги від неповнолітніх дівчат і «позичав» їх впливовим людям. Епштейн не визнав провину. А Акоста, який уже обіймав посаду міністра праці США, пішов у відставку.

А 10 серпня 2019 року Епштейна знайшли мертвим в окремій камері в нью-йоркській в'язниці. Судмедексперти встановили, що причиною смерті стало самогубство.
За матеріалами: hromadske.ua
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0377
  0,0238
 0,06
EUR
 1
 48,6544
  0,0443
 0,09

Курс обміну валют на вчора, 11:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6354  0,09 0,21 42,2196  0,05 0,11
EUR 48,3765  0,03 0,07 48,9792  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0750  0,18 0,42 42,1050  0,17 0,42
EUR 48,7100  0,10 0,21 48,7500  0,11 0,23

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес