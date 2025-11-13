Фінансові новини
13.11.25
05:13
У Конгресі США оприлюднили нові листи Епштейна, де згадується ім’я Трампа
22:57 12.11.2025 |
Демократи з Палати представників США 12 листопада оприлюднили три електронні листи, у яких сексуальний злочинець Джеффрі Епштейн кілька разів згадує президента США Дональда Трампа.
Про це пишуть BBC та CNN із посиланням на заяву демократів Комітету Палати представників США з питань нагляду та підзвітності.
З нових документів випливає, що Епштейн кілька разів згадував Дональда Трампа у листуванні зі своєю спільницею Гіслейн Максвелл та письменником Майклом Вольфом.
В електронному листі до Максвелл від квітня 2011 року йдеться: «Я хочу, щоб ти усвідомила, що той пес, який не гавкає, - це Трамп... [Жертва] провела кілька годин у моєму будинку з ним».
На це Гіслейн Максвелл нібито відповіла: «Я думала про це...»
Члени Республіканської партії з Комітету стверджують, що згаданою в листі жінкою є Вірджинія Джуффре - одна з найвідоміших жертв Епштейна, яка покінчила життя самогубством у квітні.
Республіканці звинувачують демократів у приховуванні її імені, оскільки Джуффре не винила Трампа в будь-яких протиправних діях.
Другий оприлюднений документ містить листування між Епштейном та Майклом Вольфом датоване кінцем січня 2019-го - приблизно за сім місяців до того, як Епштейн помер у в'язниці.
У ньому Епштейн, схоже, згадував твердження Трампа про те, що він просив Епштейна відмовитися від членства в клубі Мар-а-Лаго.
«Трамп сказав, що попросив мене відмовитися від членства, [хоча] я ніколи не був членом... Звичайно, він знав про дівчат, оскільки попросив Гіслейн припинити це», - йдеться в листі.
Раніше Білий дім заявляв, що Трамп заборонив Епштейну відвідувати його клуб Мар-а-Лаго «через те, що він був огидним», а сам Трамп казав, що розірвав дружбу з Епштейном, бо той «викрадав» молодих жінок, які працювали у спа-центрі клубу.
У третьому електронному листі, опублікованому Комітетом, Майкл Вольф нібито написав Епштейну 15 грудня 2015 року з темою heads up (попередження). Це був день дебатів республіканців на CNN, зазначає видання.
«Я чув, що CNN планує сьогодні ввечері запитати Трампа про його стосунки з вами - або в етері, або після дебатів», - нібито написав Вольф Епштейну.
На це Епштейн відповів: «Якщо ми зможемо підготувати для нього відповідь, як ви думаєте, якою вона має бути?». Ось, що нібито запропонував Вольф:
«Я думаю, ви повинні дозволити йому повіситися. Якщо він скаже, що не був у літаку або в будинку, це дасть вам цінний піар і політичний капітал. Ти можеш підвісити його так що це потенційно принесе тобі позитивну вигоду, або - якщо дійсно виглядає, що він може виграти - ти можеш врятувати його, створивши борг. Звичайно, можливо, що, коли його запитають, він скаже, що Джеффрі - чудовий хлопець, який отримав несправедливе ставлення і є жертвою політкоректності, яка буде заборонена в режимі Трампа».
Що кажуть у Білому домі?
Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що оприлюднення цих електронних листів є спробою «дискредитувати президента Трампа», цитує її BBC.
«Демократи вибірково передали електронні листи ліберальним ЗМІ, щоб створити фальшиву історію з метою дискредитації президента Трампа», - сказала Лівітт.
Вона також наголосила, що «неназвана жертва», про яку йдеться в цих електронних листах, - це покійна Вірджинія Джуффре, яка «неодноразово заявляла, що президент Трамп не був причетний до жодних правопорушень і був дуже привітним до неї під час їхніх обмежених контактів».
Вон також нагадала, що Трамп вигнав Епштейна зі свого клубу «кілька десятиліть тому» за те, що той непристойно поводився з його співробітницями, включно з Джуффре.
«Ці історії є нічим іншим, як недобросовісними спробами відвернути увагу від історичних досягнень президента Трампа, і будь-який американець зі здоровим глуздом бачить, що це обман і явна спроба відвернути увагу від відновлення роботи уряду», - додала речниця Білого дому.
Про справу Джеффрі Епштейна
У 2007 році мільярдера звинуватили в сутенерстві та схилянні декількох десятків неповнолітніх до секс-бізнесу. Розслідування тривало протягом 2002-2005 років у Нью-Йорку та Флориді.
Тоді Епштейн пішов на угоду зі слідством - його справою займався Алекс Акоста, який був прокурором Південної Флориди. За угодою мільярдер провів у в'язниці лише 13 місяців. Крім того, Акоста погодився приховати факт угоди зі слідством від жертв у цій справі.
У листопаді 2018 року газета Miami Herald опублікувала власне розслідування, присвячене справі Епштейна і ролі Акости в ній. За старою справою журналістам вдалося знайти близько 60 жертв насильства з боку мільярдера.
На початку 2019 року суд Південної Флориди ухвалив, що приховування інформації від жертв було незаконним. 7 липня 2019-го мільярдера затримали. За версією слідства, Епштейн отримував сексуальні послуги від неповнолітніх дівчат і «позичав» їх впливовим людям. Епштейн не визнав провину. А Акоста, який уже обіймав посаду міністра праці США, пішов у відставку.
А 10 серпня 2019 року Епштейна знайшли мертвим в окремій камері в нью-йоркській в'язниці. Судмедексперти встановили, що причиною смерті стало самогубство.
